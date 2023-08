Mancini lascia la Nazionale: tutti i nomi in corsa per il nuovo ct

ROMA - Come un terremoto la notizia delle improvvise dimissioni di Roberto Mancini da Ct della Nazionale ha scosso il calcio italiano, con i tifosi azzurri che si chiedono ora chi ne raccoglierà ora l'eredità alla guida di un Italia reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali e chiamata a conquistare il pass per il prossimo Europeo.

Mancini si dimette da ct della Nazionale: le reazioni social dei tifosi

Italia, Spalletti e Conte i due big liberi

Un obiettivo importante per tutto il movimento ed è naturale pensare allora in pole due profili di esperienza e personalità come Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il toscano è reduce dallo storico scudetto conquistato con il Napoli e potrebbe decidere di interrompere il suo 'anno sabbatico' per vivere una nuova affascinante avventura, mentre il tecnico salentino viene dall'addio al Tottenham e per lui si tratterebbe di un ritorno in Nazionale.

Gli altri possibili eredi di Mancini

Se la federazione dovesse invece decidere di puntare su un giovane o comunque su un ex azzurro ci sono diversi profili 'papabili', come i campioni del mondo Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro e Filippo Inzaghi. Liberi ci sono poi tecnici con esperienza internazionale come Gennaro Gattuso, Vincenzo Montella, Gianfranco Zola e Andrea Stramaccioni.