Retroscena Spalletti, la frase profetica sulla Nazionale dopo l’addio al Napoli

E così, dopo appena settanta giorni, l’anno sabbatico è già stato adagiato nel parco della memoria: ma era tutto terribilmente scritto sul bagnasciuga e per l’epilogo della Storia (quella rielaborata con le sue mani) non c’era mica bisogno di un indovino! La sera in cui Luciano Spalletti uscì da Napoli, consapevole però che ci sarebbe rimasto per l’eternità - non un’ombra ma una presenza fisicamente dolce - forse cogliendo l’essenza di quello strappo o magari specchiandosi nelle lacrime che solcavano le guance del «Maradona », la buttò lì, profeticamente. «Allenare ora una Nazionale sarebbe molto stimolante. Dal punto di vista professionale ti permette di staccare ogni tanto, di uscire e di rientrare al lavoro, di fare i discorsi perfetti e allenamenti splendidi. Sarebbe sicuramente una bella soluzione». Non essendo un rabdomante, ma rientrando comunque nella ristretta categoria dei geni, il 4 giugno, mentre Napoli era immersa nella gioia e sfidava la malinconia per quella separazione così dolorosa, Spalletti se ne inventò un'altra delle sue: per due anni aveva sparso panna montana sulle anime di quella città, l’aveva trascinata al terzo posto ereditandola dalle macerie; poi le aveva regalato uno scudetto - il primo dopo Diego - fondato sulla rivoluzione; infine, incontentabile com’era (e com’è) ci aveva messo una plastica bellezza per confezionare quel capolavoro da portarsi appresso e per sempre. «Me ne vado per troppo amore».

Spalletti e l'addio a Napoli

In parte vero: perché Spalletti a Napoli s’è dato per intero, ha attraversato una stagione monastica nell’eremo di Castel Volturno, in una stanzetta per francescani in cui organizzare il «golpe» contro i poteri forti del calcio italiano; in parte, amabile bugia, perché i gentiluomini tengono per sé - finché si può - i panni sporchi e andare a raccontare che con Adl non c’era possibilità di dialogo gli dava noia, non gli garbava come direbbero a Montaione o anche al Bosco Verticale, dove si parla pure toscano. Per un (bel) po’, volendo annusare la felicità estrema, se ne è stato in giro sui sentieri dello scudetto - Napoli, Capri, Ischia, la Costiera Sorrentina e quella Amalfitana, un premio ritirato a Pompei - e prudentemente è rimasto sempre sul vago, ha esaltato la città e la gente, i suoi piccoli grandi «discepoli» e un biennio da favola, eredità del suo mandato completato entrando nell’Olimpo.

Spalletti, il nuovo eroe contemporaneo

Poi, s’è tuffato nella sua tenuta, ha fatto su e giù con Milano, ha guardato un po’ (appena un po’) di tivvù, come promesso si è dedicato alla moglie e ai figli, ha recuperato il tempo perduto e ha ignorato la penale sistemata nella «rescissione» fissata con Adl - 2,8 milioni di euro, l’equivalente del suo ultimo ingaggio - da riconoscere in caso di nostalgia della panchina: ma Spalletti non ne aveva voglia, Napoli gli sarebbe bastata ancora e per un bel po’, aveva dinnanzi a sé una galleria d’immagini in cui perdersi, quella Meraviglia che, a pensarci bene, ne faceva già un personaggio (inter)Nazionale, sommerso com’era stato dagli elogi di Klopp e di Guardiola per quel suo calcio splendidamente trasversale, patrimonio dell’Universo, un’eleganza nelle movenze incantevoli, da Museo del football moderno. In quest’era romantica che gli è appartenuta ed è sua, Spalletti, l’eretico come da narrazione, s’è trasformato in eroe, il poeta contemporaneo di un mondo semplicemente sublime racchiuso in un azzurro tenero. È il segno del destino.