Diretta Spalletti nuovo ct dell’Italia, si tratta: tutti gli aggiornamenti LIVE

Luciano Spalletti sarà con molta probabilità il prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana . Dopo l'addio di Roberto Mancini , l'ex Napoli sembra il più indicato per prendere le redini dell' Italia . Segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

Proseguono i contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina , ed il presidente del club campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis , per approfondire il tema legato alla clausola di Spalletti . Resta in attesa Conte .

Il motivo della clasuola tra Spalletti e il Napoli spiegato dall'esperto di diritto sportivo Mattia Grassani: "La clausola aveva lo scopo di ristorare il Napoli qualora Spalletti non avesse mantenuto la promessa di fermarsi per un anno, nella prospettiva che ci fosse una società concorrente. Nessuno pensava a una federazione. E la Figc mai ha pagato un club per un allenatore. Questo è lo scoglio politico da superare".

"Mister Mancini, abbiamo condiviso tanto. È stato un onore ed un piacere. Grazie mille per tutto ed un bocca al lupo per il futuro". Le parole di Jorginho , centrocampista azzurro campione d'Europa, in un post sul suo profilo Instagram dove ringrazia e saluta Roberto Mancini .

"Grazie per questi anni passati insieme. Oltre ad essere un grandissimo allenatore, sei una persona speciale". Con questa frase su Instagram, a cui aggiunge l'emoticon del cuoricino, Marco Verratti saluta Roberto Mancini che ha lasciato la panchina della nazionale italiana.

"Non ci sono abbastanza parole per esprimere tutta la mia gratitudine per la stima, la fiducia, l'opportunità che ho ricevuto. Ne userò solo una. Grazie. Grazie di cuore mister Mancini". Lo scrive sui social Simone Pafundi , attaccante dell'Udinese, il giorno dopo le dimissioni del ct che lo ha fortemente voluto in azzurro facendolo debuttare il 16 novembre 2022, a 16 anni e 8 mesi , nei minuti di recupero dell'amichevole contro l'Albania a Tirana. In tutto sono stati 57 i debuttanti dell'era Mancini .

17:23

Figc, il nuovo ct non prima del fine settimana

La Figc conta di arrivare a una definizione del nuovo ct non prima di fine settimana. Spalletti è stato il primo ad essere chiamato per la panchina e proseguono i contatti, ma resta il nodo clausola. Al momento non sono in programma presentazioni.

17:10

Mancini, la verità di mamma Marianna

"Sono rimasta sorpresa anche io". Esordisce così Marianna, madre di Roberto Mancini, sull'addio alla Nazionale del figlio: tutti i dettagli. (LEGGI TUTTO)

16:48

Spalletti-Italia, contatti tra Gravina e De Laurentiis

Sono previsti in giornata dei contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente del club campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis, per approfondire il discorso su Spalletti: tutto però lascia pensare che Adl possa concedere, con un lavoro 'diplomatico' e il pagamento della clausola, il fatidico ok.

16:33

Spalletti, l'anno sabbatico finisce dopo 70 giorni

Dopo appena settanta giorni, l’anno sabbatico è già stato adagiato nel parco della memoria: dal Tricolore al Napoli ad una nuova sfida. (LEGGI TUTTO)

16:20

Bonucci si sfoga sui social: il motivo

Tra le tante ipotesi sul motivo dell'addio di Mancini, è spuntata anche una versione che vede il tecnico lasciare l'Italia per il possibile inserimento di Bonucci all'interno dello staff. Il difensore della Juve non ci sta: il duro sfogo sui social. (LEGGI TUTTO)

16:14

I tifosi votano Spalletti: i messaggi sui social

"Mister portaci al Mondiale". È uno dei tantissimi commenti apparsi sui profili social di Luciano Spalletti, da quando il suo nome è stato accostato a quello della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini. L'operazione che porterebbe l'ex Napoli sulla panchina azzurra riscuote il favore popolare del tifo.

16:05

Grassani: "Spalletti, clausola dovuta o resta fermo"

"La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l'allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l'importo". Sono le parole dell'avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, che commenta così la situazione sulla clausola del tecnico. "Spalletti è padrone del suo destino - aggiunge - Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo".

15:57

Spalletti, il nodo clausola: di cosa si tratta

Il problema tra Spalletti e il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale è la clausola del Napoli che lega il tecnico. Quando Spalletti ha preferito interrompere in anticipo la sua avventura sotto il Vesuvio, ha sottoscritto un accordo con De Laurentiis: il patron azzurro ha inserito una clausola da circa 3 milioni di euro per preservarsi dall'eventualità che in questa stagione Spalletti possa allenare una nuova squadra.

15:46

Retroscena Mancini: i motivi dell'addio

Ecco come è nata la decisione dell'ormai ex ct dell'Italia, tormentato dalle incertezze, non solo orfano del suo amico Vialli e senza avvertire più nei suoi confronti la stessa granitica fiducia dai piani alti. (LEGGI TUTTO)

15:40

Nazionale, Conte resta sullo sfondo

Anche Antonio Conte è libero dopo l'esperienza al Tottenham. Le percentuali, però, sono esigue: l'ex ct azzurro nel biennio 2014-2016 ha compreso con grande serenità la situazione in casa azzurra ed è in attesa.

15:30

Mancini, gli arabi tornano alla carica: i dettagli

La situazione dell'ormai ex ct dell'Italia: la panchina della nazionale dell’Arabia Saudita a Roberto Mancini è molto più di una semplice suggestione. (LEGGI TUTTO)

15:25

Spalletti, la frase profetica sulla Nazionale

Le parole del tecnico dopo l'addio al Napoli: la frase profetica su un futuro in Nazionale.