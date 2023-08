Il retroscena Mancini: il nodo Oriali e uno staff da reintegrare

ROMA - Il retroscena lo ha svelato lo stesso Mancini : quando ha inviato la lettera di dimissioni alla Federcalcio, sabato sera, diversi dei suoi collaboratori ancora non erano informat i. Come sostengono in via Allegri, ed è sempre accaduto nella carriera precedente dell’ex ct, lo seguiranno nella prossima avventura, ma il dettaglio serve per illuminare la road map a cui dovrà sottoporsi la Federazione nelle prossime settimane. Mancano appena 19 giorni al raduno della Nazionale, fissato per la sera del 3 settembre a Coverciano . Gravina, da un anno, voleva asciugare e snellire lo staff di Mancini , vedeva più maglie bianche che azzurre a bordo campo e l’argomento era diventato materia di confronto con il commissario tecnico uscente, che pure tra metà giugno e inizio agosto, aveva accettato, discusso e condiviso le nomine di Bollini (scelto e introdotto nello staff per la Nations), l’ingresso di Barzagli per la fase difensiva, il ritorno di Gagliardi (match analyst all’Europeo, reduce dall’esperienza in Turchia con Pirlo) nel ruolo di tattico, condividendo meno alcuni spostamenti dal suo gruppo di lavoro.

Italia, Mancini via: Spalletti ha i suoi uomini fidati

Gli uomini di campo legati a Mancini dal punto di vista formale e contrattuale decadono dall’incarico con le dimissioni, a meno che il nuovo ct non ne chieda la conferma. Spalletti, tanto per dire, si porterebbe dietro il “secondo” fidatissimo Marco Domenichini e il preparatore atletico Francesco Sinatti. Lo spagnolo Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri, è rimasto a lavorare a Napoli. Se Daniele Baldini già da un anno meditava di prendersi una pausa o di uscire, Luciano dovrebbe ridisegnare la mappa tecnica in cui inserire Domenichini, compatibile con Bollini, Barzagli e Gagliardi. Numericamente prenderebbe il posto di Salsano. Quattro sarebbero stati con Mancini, quattro saranno con Spalletti, se verrà eletto ct. Gravina, è ovvio, cercherà una soluzione praticabile ed efficace, cercando di agevolare il percorso del nuovo selezionatore.

Italia, la posizione di Oriali

Vedremo e capiremo più avanti il destino di Battara (portieri) e Scanavino (preparatore atletico), legati a Mancio come Giuliano Bergamaschi, il pedagogista di De Giorgi e della Nazionale di volley, la new entry di giugno. Tutto lascia pensare possa uscire di scena Lele Oriali, ex diesse dell’Inter, campione del mondo 1982, vicino da sempre a Mancini ma anche personaggio di calibro della storia azzurra: ha un contratto con via Allegri slegato dal ct, può mettere a disposizione la propria esperienza o separarsi da Coverciano. Mancini ha chiarito che la propria decisione fosse slegata dall’ingresso di Gigi Buffon nel ruolo di capodelegazione. Per l’ex portierone, con un commissario tecnico entrante, l’impatto sarà ancora più impegnativo.

Italia, attesa per le convocazioni

Le qualificazioni europee incombono. Dallo scorso marzo la Federazione aveva cambiato consuetudine, allargando le preconvocazioni (obbligatorie 15 giorni prima del raduno per gli italiani all’estero o gli oriundi) all’intera platea degli azzurrabili di Serie A e B. Una lista di cinquanta-sessanta nomi da cui pescare i 25- 30 per la doppia sfida di settembre con Macedonia e Ucraina. Mancini ci avrebbe pensato dopo Ferragosto diramando il listone tra sabato 19 e domenica 20 in attesa delle canoniche convocazioni fissate per venerdì 1 settembre. Un motivo in più, anche se il meno rilevante, per accelerare l’ingresso di Spalletti.