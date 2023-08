Mancini, l’Arabia Saudita insiste: tutti i dettagli

INVIATO A GEDDA - Chissà se la mancanza di un bomber può essere alleviata dai 102,5 milioni di riyal - circa 25 milioni di euro , spiccio in più spiccio in meno - che potrebbero finire sul conto in banca di Roberto Mancini ogni anno, per almeno tre stagioni, se dovesse accettare la panchina dell’Arabia Saudita . Sì perché il problema che ha afflitto Mancio negli ultimi 5 anni in Italia, curiosamente, si ripresenterebbe pure in Medio Oriente. E in nazionale un vero 9 non possono mica comprarlo come hanno fatto con Benzema, Cristiano e Firmino. Il punto di riferimento offensivo si chiama Saleh Al-Shehri , gioca nell’Al-Hilal, e nell’ultima Saudi Pro League ha segnato 3 gol in 21 gare.

Arabia Saudita, assalto a Mancini

Gli sceicchi fanno sul serio. Poco prima di lasciare Riyad per raggiungere Gedda, abbiamo fatto visita alla Federcalcio del regno. «Ora non possiamo fornire ulteriori dettagli, ma Roberto è assolutamente un candidato forte. Forse il più forte» ci ha fatto sapere una fonte vicina al presidente Yasser Almisehal, volato verso Sydney per assistere alle ultime sfide del Mondiale femminile da invitato speciale del presidente Fifa, Infantino, del quale è consigliere privilegiato. L’influenza degli arabi nella geopolitica del calcio internazionale è sempre più evidente. Almisehal, legatissimo alla famiglia reale, ha una laurea con lode in gestione finanziaria. E dunque avrà fatto bene i suoi conti dopo aver incassato i “no” di Spalletti, Luis Enrique e soprattutto di Mourinho, corteggiato a lungo. Le riflessioni sul ct campione d’Europa a Riyad vanno avanti da settimane, ma l’accelerata decisiva ci sarebbe stata soltanto una volta appreso delle sue dimissioni.

Mancini, pronto un triennale da 25 milioni

A Gedda il leggero vento che proviene dal mare ha già portato la notizia. Appena sentono parlare un italiano - una rarità a queste latitudini - arriva puntuale la domanda: «Italia? Mancini comes here?». Il triennale da 25 milioni a stagione sarebbe un piatto talmente ricco da trasformare l’ex azzurro nel secondo allenatore più pagato al mondo dopo Simeone (34 milioni dall’Atletico), e davanti a Guardiola (22,4) e Gerrard (18). La bandiera del Liverpool è attualmente il tecnico più remunerato d’Arabia. A ricoprirlo d’oro è stato l’Al-Ettifaq di Dammam, la città che affaccia sul golfo arabico, lasciata un po’ in disparte sotto il profilo politico da quando il principe ereditario Mohammed Bin Salman ha avviato il piano di riforme per rendere l’Arabia Saudita indipendente dal petrolio, del quale quest’area è fonte privilegiata. E pensare che l’Al-Ettifaq ha una capacità di spesa limitata facendo parte delle 14 società non appartenenti direttamente al fondo Pif. Sono infatti le quattro “sorelle” a piazzarsi in cima ai club che offrono gli stipendi più alti: Jorge Jesus dell’Al-Hilal incassa 11 milioni l’anno per allenare Milinkovic, Koulibaly e ora Neymar; Nuno Espirito Santo arriva a 10 nell’Al-Ittihad campione in carica di Benzema e Kanté, l’ex Salisburgo Jaissle ne percepisce 8 per guidare Firmino e Mahrez, mentre Luis Castro arriva a quota 7 nell’Al-Nassr di Ronaldo e Mané. I quattro club più importanti hanno appena cambiato allenatore, ma la panchina più prestigiosa per il regno è ancora scoperta dopo l’addio del francese Renard, l’autore del successo per 2-1 ai Mondiali contro l’Argentina di Messi. L’entusiasmo generato da quella vittoria ha offerto il vero test per misurare gli effetti di “Vision 2030” sul calcio.

L'Arabia Saudita punta sulla Nazionale

Mentre inseguono l’esempio della Premier riguardo il modello di campionato al quale aspirano, i sauditi vogliono una nazionale competitiva. E i club daranno una mano. Le nuove regole sull’utilizzo dei giovani sono state infatti accettate di buon grado visto le ingenti somme riversate dallo Stato per poter acquistare i campioni: oggi ogni società può tesserare massimo 8 stranieri, dal 2025-26 10 componenti della rosa dovranno avere meno di 21 anni ed entro il 2026-27 8 elementi (su 25) dei gruppi dovranno essersi formati direttamente nell’accademia. Mancini, se dovesse accettare l’incarico, potrebbe coordinare l’intero processo. Come avrebbe fatto al Club Italia, ma con uno stipendio quasi nove volte superiore.