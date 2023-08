Chiellini: “Mancini via? Uno shock. Spalletti è perfetto per l’Italia”

Ci sono nove ore di fuso orario tra la California e noi ma non sono un ostacolo per tenere sotto controllo dove rotola il pallone italiano. D’altra parte, il legame di Giorgio Chiellini con la Juventus e la Nazionale è talmente forte che non si possono perdere di vista le vicende di casa. E’ stato il capitano di mille vittorie bianconere, ha alzato la coppa a Wembley quando gli azzurri sono tornati sul tetto d’Europa. Ora sta preparando il ritorno della Major League Soccer con il suo Los Angeles Fc, che all’alba italiana di lunedì 21 sarà impegnato contro i Colorado Rapids.

Chiellini, come ha vissuto le dimissioni di Roberto Mancini?

«Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Credo non avesse più le motivazioni adatte a continuare e credo altrettanto che sia una persona abbastanza intelligente per aver ponderato tutto per bene. Poi molte cose non si sanno e io per primo non le conosco, dall’altra parte del mondo. Ci vorrà del tempo per mettere a posto tutto puzzle; visto lo shock, è difficile analisi lucida e corretta».

Ha sentito il Ct?

«Gli ho scritto un messaggio per ringraziarlo: ho scoperto una persona che non pensavo fosse così generosa, mi ha aiutato tanto e abbiamo condiviso emozioni incredibili».

Per il calcio italiano è un altro duro colpo…

«Due anni fa abbiamo toccato l’apice a Wembley mentre l’anno scorso c’erano le macerie post-Macedonia da cui ripartire. Dopo l’Europeo abbiamo forse sottovalutato le prime partite di settembre e i punti persi ci hanno costretto agli spareggi. Ci è crollato il mondo addosso, ci eravamo illusi che fosse più facile. Ciò che è successo nell’ultimo anno non lo conosco: se si arriva all’addio del Ct vuol dire che qualche frizione c’è stata, lo capiremo bene con il tempo. La Federcalcio in ogni caso ha valutato subito due candidati di altissimo livello; inoltre credo che i giovani bravi ci siano e sono fiducioso per Euro2024 e per i Mondiali 2026, dove ci sarà generazione con una maturità diversa».

Sarebbe stupito se Mancini ora andasse in Arabia Saudita?

«No, perché in questo momento offerte di quel genere vanno prese in considerazione e vale per ogni giocatore, allenatore o dirigente»

Il futuro dell’Italia porta a Spalletti.

«Secondo me è il profilo perfetto per ripartire e, una volta appianati aspetti burocratici, costruire un gruppo che possa partecipare a Euro 2024. Per Spalletti è il coronamento di una carriera e credo si possa trovare la soluzione migliore per tutti».

Una figura come Buffon può aiutare?

«Gigi è una persona diversa dalla media e sono certo che potrà dare una grande mano. Sono convinto che sarà punto fermo importante per la Nazionale e mi auguro possa starci più tempo possibile. Sarà un grande valore aggiunto».

Immaginava che la storia tra Bonucci e la Juve finisse così male?

«Ho sentito Leo, provo dispiacere perché sicuramente avrei preferito una sua uscita diversa e che fosse celebrato come si deve dai tifosi. Purtroppo non è successo ma in questa vicenda non ci sono né vinti, né vincitori. Spero possano trovare un punto di incontro e una soluzione che possa andare bene ad entrambi. La Juve è una società che fa le sue scelte e non ha mai guardato in faccia nessuno: non si è mai fatta problemi di prendere decisioni che possono sembrare impopolari e va avanti per la sua strada».

Ci aiuta a leggere il campionato che sta per partire?

«D’estate si gioca con le griglie di partenza e io dico: Napoli e Inter partono un gradino davanti alla Juve e al Milan. I bianconeri devono puntare a vincere lo scudetto come ogni anno, ma non sono i favoriti, anche se il fatto di fatto di non aver cambiato tanto e di non avere le coppe può essere un vantaggio. Il Napoli ha un nuovo allenatore, ha perso Kim ma ha mantenuto al momento l’ossatura dell’anno scorso. L’Inter ha ancora qualcosa da sistemare. Sono curioso di vedere l’Atalanta, che sta facendo un mercato interessante, e mi aspetto una buona stagione da Roma e Lazio anche se non credo abbiano la forza per vincere lo scudetto, giocando le coppe ad un certo livello».

Quale squadra la stuzzica?

«Il Milan è progetto interessante, ha ceduto Tonali ma gioca un calcio aggressivo, fisico, tecnico e verticale. Sono curioso, le potenzialità sono ottime, la squadra è intrigante»

Come ha visto la Juve da vicino a Los Angeles?

«Ho visto un ambiente con una buona energia: c’è voglia di aggredire la partita, di stare più alti. Fare subito risultati e partire bene, aiuterebbe molto a trovare entusiasmo. L’obbligo è di ricreare in fretta un’unione forte con i tifosi che dia una spinta alla squadra».

Farebbe lo scambio Lukaku-Vlahovic?

«Se la Juve pensa di fare un’operazione del genere penso sia più per ragioni economiche che tecniche. Senza questo, non ne starebbe neanche parlando. La società però ora è nelle condizioni di dover ascoltare offerte per tutti. Il futuro della Juve passa tanto da Vlahovic e Chiesa: sono giocatori che, se mantengono continuità fisica, possono permetterle di ambire allo scudetto»

Che cosa pensa del boom dell’Arabia Saudita?

«Hanno un progetto importante, secondo me non è un fuoco di paglia: mi sembra una cosa seria, non passeggera e, rispetto alla Cina, più solida. Stanno cambiando gli equilibri del calcio mondiale, non sono da prendere alla leggera».

Che cosa farà lei da grande?

«Resterò a Los Angeles fino all’estate 2024, poi potrei smettere, è una possibilità concreta. Nel futuro non mi vedo come allenatore ma in ruolo più manageriale. L’Arabia? Mi sa che sono troppo vecchio…».