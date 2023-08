Spalletti in Nazionale, arriva il commento di Abodi

Dopo l'ufficialità della nomina di Luciano Spalletti come nuovo ct dell' Italia , sono arrivate le prime reazioni alla decisione della Figc. Anche Andrea Abodi , Ministro dello Sport , ha voluto dire la sua in merito.

Nazionale, Abodi su Spalletti: "Sarà un ottimo ct"

Il Ministro è intervenuto nell'edizione odierna del Tg1 per augurare buona fortuna al nuovo ct azzurro: "Un saluto speciale a Luciano e un in bocca al lupo per il suo inizio di percorso da ct, sono sicuro che oltre a essere un grande allenatore come dimostrato dal campo, sarà anche un ottimo commissario tecnico. Ci aspettano sfide importanti e tutti insieme saremo vicino agli azzurri".