Nazionale, la presentazione di Spalletti come nuovo ct: dove vederla in tv

ROMA - Ci siamo. Oggi è finalmente il giorno della presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo Commissario Tecnico dell' Italia . Il tecnico di Certaldo, ex Napoli e fresco campione d'Italia, sostituisce Roberto Mancini, dimissionario e ora sulla panchina dell'Arabia Saudita.

Spalletti CT dell'Italia, l'orario della conferenza di presentazione

La prima conferenza stampa di Luciano Spalletti come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana è fissata per le ore 11 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Accanto a lui anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Presentazione Spalletti, dove vederla in tv

La presentazione ufficiale di Luciano Spalletti, che ha già diramato la sua prima lista dei convocati, come nuovo Commissario Tecnico dell'Italia sarà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, sul Rai 2.

Presentazione Spalletti, dove vederla in streaming

Per seguire in streaming gratuito la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti basterà collegarsi su RaiPlay, selezionando lo streaming del canale Rai 2.