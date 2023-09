Locatelli e la verità su Mancini in Nazionale: "Qualcosa si era incrinato"

Un successo importante quello ottenuto dalla Juventus che affronterà la sosta fresca di vittoria in casa dell'Empoli grazie alle reti di Danilo e Chiesa . " Oggi era fondamentale vincere , ci siamo ricordati della brutta figura dell'anno scorso. Siamo entrati in campo solo per vincere, dobbiamo essere umili e fare un passo alla volta anche se è bello vederci lì su", ha commentato a caldo Locatelli al termine della gara ai microfoni di Dazn.

Locatelli: "Con Mancini qualcosa si era incrinato"

Il calciatore, convocato da Spalletti per i prossimi impegni dell'Italia, ha poi parlato anche del ct Mancini: "Non ho sentito Spalletti, ma ci parlerò sicuramente in questi giorni. Mancini? Qualcosa si era incrinato, è giusto dirlo. Ma ringraziamo Mancini per l’Europeo. È una sua scelta, ma ora pensiamo al futuro che c’è un nuovo allenatore. I cambiamenti vanno visti in maniera positiva".

"Fischi? Ringrazio Allegri per avermi difeso"

Sui fischi ricevuti invece: "Ringrazio Allegri per avermi difeso, so la fiducia che ha in me. Ho preso fischi perché la gente si aspetta tanto da me. Non è stato bello riceverli, ma fa parte del gioco. La responsabilità la sento, sono al terzo anno e so gestirla meglio, ci lavoro e ci sto bene. So che devo fare tanto, quello che mi chiedono mister e società ma sono qui per questo. Sono felice, oggi abbiamo fatto una bella partita".

Locatelli fissa gli obiettivi

Infine sulle avversarie in campionato: "Quando indossi questa maglia non devi sentirti indietro a nessuno. Il primo obiettivo è la Champions League, poi vediamo cosa succede", ha concluso Locatelli.