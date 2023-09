Italia, primo allenamento per Spalletti: che intensità a Coverciano!

FIRENZE - Inizia ufficialmente l' era Spalletti sulla panchina dell'I talia . L'allenamento odierno, svoltosi nel pomeriggio a Coverciano , si è basato su esercitazioni tecnico-tattiche in vista della trasferta di sabato 9 settembre, a Skopje , contro la Macedonia del Nord nella sfida valida per le qualificazioni a Euro2024 .

Spalletti, focus su movimenti offensivi e difensivi

Nella seconda parte del primo allenamento come ct azzurro, Spalletti ha diviso i giocatori in due gruppi: sul terreno centrale di Coverciano il tecnico di Certaldo ha fatto svolgere movimenti tecnico-tattici con focus centrato su centrocampisti ed attaccanti mentre su uno dei campi periferici il suo collaboratore, Daniele Baldini, si è concentrato con gli altri su movimenti difensivi con e senza palla. Il programma dell'Italia prevede, per la giornata di domani, un'unica seduta di allenamento fissata alle ore 17.