Barella e la frase su Spalletti e Nainggolan: il paragone è con la Roma

Nicolò Barella come Perrotta e Nainggolan ? Il centrocampista dell'Inter si dice pronto all'ipotesi di trasformarsi in un vero e proprio incursore di centrocampo. Il nuovo ct azzurro Luciano Spalletti , quando guidava la Roma, ha ottenuto risposte straordinarie dai due centrocampisti, che hanno segnato valanghe di gol, sfruttando la possibilità di inserirsi sotto porta.

Barella e la trasformazione tattica

Il centrocampista dell'Inter potrebbe essere la pedina giusta per riproporre in azzurro, quei movimenti. "Penso di essere pronto", ha dichiarato in conferenza stampa. "Già mister Inzaghi mi chiede di fare movimenti di questo tipo: se dovesse chiedermi di giocare in quella posizione, cercando di inserirmi in attacco, sarei pronto".