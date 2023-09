Italia, diretta Immobile: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

SKOPJE (MACEDONIA) - Sarà il nuovo capitano dell'Italia di Spalletti, Ciro Immobile è pronto a trascinare la Nazionale azzurra. Il ct l'ha investito della responsabilità della fascia, ora starà al bomber della Lazio ripagarlo sul campo con prestazioni all'altezza e gol: segui in diretta le parole dell'attaccante alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei 2024.

19:05

Le parole di Spalletti

Anche Spalletti ha presentato la gara contro la Macedoni e ha raccontato le sue sensazioni come nuovo ct dell'Italia. LEGGI TUTTO

18:55

Immobile: "Macedonia, nessuna vendetta"

"La Macedonia è la squadra giusta per ripartire, e non per la vendetta, ma per la nostra ripartenza. Daremo filo da torcere a tutti”, ha concluso Immobile.

18:45

Immobile sui ko di Chiesa e Pellegrini

"Chiesa? Peccato perché tutti ci teniamo a ripartire, per lui e Pellegrini è una brutta botta. Gli infortuni fanno parte di questo gioco, io ne so qualcosa. Chi sostituirà Federico e Lorenzo però farà il massimo", ha proseguito Immobile.

18:40

Immobile: "Cosa mi chiede Spalletti"

Immobile a Sky ha aggiunto: "Spalletti? È molto disponibile, parla molto con i giocatori, gli piace il dialogo e per noi questo è importante. Mi ha fatto una bella impressione, stiamo facendo cose interessanti, anche se alcune le conoscevo già. Al centravanti chiede di far giocare la squadra, di tenere la linea alta, far salire la squadra e tenerla corta per farla girare bene".

18:30

Immobile: "Sarò capitano a 360°"

Immobile ha parlato prima a Sky: "Io capitano? Emozioni e responsabilità sono sempre grandissime, ti riempie di orgoglio, significa che il lavoro che sto facendo sta avendo i suoi frutti, sia come calciatore sia come uomo perché capitano lo sarò a 360°.

18:20

Walk around dell'Italia

Walk around dell'Italia nello stadio di Skopje: Gravina, Spalletti e i giocatori testano il campo di gioco, che non sembra in perfette condizioni, anzi.

18:10

Immobile, parole da capitano

Nella prima intervista da capitano Immobile ha confessato le emozioni nell'indossare la fascia della Nazionale e ha spiegato i motivi della rinuncia all'offerta proveniente dall'Arabia Saudita. LEGGI TUTTO

18:00

A che ora parla Immobile

L'inizio della conferenza di capitan Immobile è fissato alle 18:30. Insieme al centravanti azzurro parlerà anche Spalletti per presentare la gara con la Macedonia.