Diretta Italia, parla Spalletti: segui la conferenza stampa LIVE

Il neo ct Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa insieme al nuovo capitano Ciro Immobile in vista del primo dei due impegni della Nazionale contro la Macedonia del Nord in programma sabato 9 settembre alle 20.45.

19:05

Spalletti sulle assenze di Chiesa e Pellegrini

Il ct è intervenuto anche ai microfoni della Rai tornando sulle assenze di Pellegrini e Chiesa: "Le assenze non spostano nulla, non cambia niente. Noi abbiamo a disposizione 30 calciatori e ci fidiamo di tutti loro, ce ne sono anche altri. Poi è la prima volta che ho un Presidente che mi prende tutti quelli che volevo, non ho mai avuto un presidente così. Me li ha comprati tutti... Meglio di così, più tranquillo di così, come devo essere? Sono cose che ci dispiacciono, ma abbiamo usato i metodi di un club. Non abbiamo insistito e al primo avvertimento di un piccolo problema li abbiamo lasciati liberi, potevamo pensare anche di forzare per martedì, ma abbiamo deciso di fare così perché abbiamo anche altri calciatori".

18:47

Spalletti: "Cercheremo di fare la gara contro la Macedonia"

Il ct ha poi aggiunto a Sky: "Cercheremo di essere squadra e di fare la gara contro la Macedonia. Proveremo a avere un ordine ma dobbiamo lasciare la possibilità all’estro e alla fantasia di alcuni giocatori di uscire. Noi abbiamo ricevuto la totale disponibilità da parte dei ragazzi, sono stato felicissimo di averli visti in campo e sono fiducioso per la gara”.

18:43

Spalletti: "Vogliamo fare emozionare gli italiani"

"Bisogna riuscire a far emozionare tutti gli italiani, siamo il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a fare risultato dobbiamo far nascere questo amore. Per il momento siamo i selezionati della Nazionale, sarà il campo a dire se saremo l'Italia. La nostra storia come Nazionale è importantissima, ci è stata data dai mitici di cui fa parte Gigi Buffon, è una storia bella con qualche ferita. Noi dobbiamo pensare a rimettere a posto queste ferite che il calcio italiano ha", queste le parole dle tecnico ai microfoni di Sky Sport.

18:30

Italia, l'arrivo all'Arena Tose Proeski

Gli azzurri sono arrivati a Skopje dove domani (sabato 9 settembre) scenderà in campo contro la Macedonia del Nord, gara valida per la qualificazioni ai prossimi Europei.

18:15

Italia, la classifica del Girone C

Quella contro la Macedonia del Nord sarà una sfida importantissima per gli azzurri. L'Inghilterra è infatti al comando del Girone C con 12 punti, a seguire l'Ucraina (prossima avversaria dell'Italia) a 6, Italia e Macedonia del Nord a 3 e a chiudere Malta a 0.

