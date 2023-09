Macedonia del Nord-Italia, dove vederla in tv 

SKOPJE (Macedonia del Nord) - La Nazionale Italiana torna in campo per le qualificazioni al prossimo campionato europeo sfidando la Macedonia del Nord. L’Italia presenterà un nuovo ct sulla propria panchina, con Luciano Spalletti all’esordio dopo le inaspettate dimissioni di Roberto Mancini. Gli Azzurri hanno soltanto tre punti in classifica, e saranno chiamati a riscattare la cocente delusione dopo l'eliminazione dai Mondiali del Qatar subita da Mancini. La squadra italiana dovrà portare a casa un risultato positivo per alimentare le speranze di qualificazione alla fase finale della competizione che andrà in scena in Germania a fine stagione.