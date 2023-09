Bonucci non dimentica la Nazionale: messaggio d'incoraggiamento all'Italia

Cresce l'attesa per il match di questa sera tra Italia e Macedona del Nord . La partita, valida per la qualificazione ai prossimi Europei, segnerà l'esordio di Spalletti sulla panchina azzurra .

Cosa ha scritto Bonucci per la Nazionale?

Tra coloro che hanno pubblicato dei messaggi d'incoraggiamento per l'Italia c'è Leonardo Bonucci. Reduce dal tumultuoso addio alla Juve e all'approdo all'Union Berlino, il centrale difensivo non ha dimenticato la Nazionale e attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto: "Forza ragazzi". Un modo per sostenere l'Italia in questo delicato momento succesivo all'avvicendamento tra Mancini e Spalletti.