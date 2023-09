Spalletti svela la verità su Verratti: cosa si sono detti al telefono

Qual è la verità tra la telefonata tra Spalletti e Verratti? Cosa si sono detti i due? Dopo le voci provenienti dalla Francia secondo cui il regista, in procinto di trasferirsi in Qatar , all'Al Arabi, avrebbe rifiutato la convocazione, è arrivata in conferenza stampa , prima della partita contro l'Ucraina, la risposta al quesito dal diretto interessato.

La risposta di Spalletti sul tema Verratti

Sull'argomento, Spalletti non è stato del tutto chiaro e la sua risposta lascia aperti vari scenari: "Verratti ha rifiutato la nazionale? Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma a qualcuno ho telefonato. Lui l'ho chiamato e non mi sembra che abbia detto così. Mi ha detto che gli faceva piacere aver ricevuto la chiamata e che avrebbe voluto dare una mano anche da lontano. Anche Bonucci mi ha detto così. Me l'hanno detto tutti coloro con cui ho parlato. Ho parlato anche con alcuni allenatori, alcuni non mi hanno risposto magari non conoscono il mio numero (ride, ndr) ma si cerca di fare una gestione più coinvolgente possibile. C'è un progetto da portare avanti e la prima cosa è qualificarsi".