Zaniolo, il messaggio d’amore della mamma dopo Italia-Ucraina

Se Nicolò Zaniolo si è lasciato andare a un piccolo sfogo dopo la partita vinta dall'Italia del nuovo ct Luciano Spalletti contro l'Ucraina a San Siro, sua madre Francesca Costa sui social ha espresso orgolio e amore per il talentuoso figlio, finalmente protagonista da titolare in azzurro .

Zaniolo, il messaggio social di mamma Francesca

"Non si può spiegare... tu!!!!!!" ha scritto la 45enne mamma di Nicolò sul proprio profilo Instagram, aggiungendo l'emoji di un cuore, a corredo di una foto dell'ex Roma (ora all'Aston Villa dopo l'esperienza al Galatasaray) con la maglia dell'Italia durante il match del 'Meazza'. Una partita in cui Zaniolo ha sfoderato una prestazione di sostanza e dato un importante contributo alla causa, per la gioia dei tifosi azzurri e di mamma Francesca.