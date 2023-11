ROMA - Con la vittoria 5-2 di ieri sulla Macedonia, l'Italia ha ottenuto un doppio, grande, risultato: sul campo, con un pokerissimo che ha messo gli Azzurri in condizione di avere il destino nelle proprie mani per le qualificazioni ad Euro 2024 (basta un pareggio nel prossimo match con l'Ucraina), e fuori: la Nazionale di Luciano Spalletti, ieri in onda in prima serata su Rai 1, è stata seguita in tv da ben 7 milioni e 4 mila spettatori, pari ad uno share del 33%.