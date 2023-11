Zaniolo si sfoga dopo Ucraina-Italia: "Se sai di essere pulito..."

Zaniolo punta l'Europeo

L'ex Roma, oggi all'Aston Villa, è stato tra i protagonisti della 'BayArena' dove gli azzurri hanno centrato l'obiettivo: "Quando sei una nazionale come l'Italia hai tante pressioni, ma noi giocatori dobbiamo conviverci se vogliamo rimanere a questi livelli. È anche uno stimolo per poter dare di più in campo - ha spiegato -. Sapevamo che a Leverkusen ci aspettava una partita tosta, difficile. Però il mister ci ha caricato, ci ha dato le giuste motivazioni. Siamo felici per il risultato ottenuto e ora andiamo all'Europeo". Zaniolo (fischiato all'Olimpico in occasione della precedente sfida contro la Macedonia del Nord) ha grande fiducia nel gruppo azzurro pur sapendo che, almeno sulla carta, ci sono nazionali più attrezzate: "Sono sempre stato abituato a pensare a me stesso e alla mia squadra. Poi certo ci sono Francia, Inghilterra, ci sono tante squadre fortissime, ma anche noi non siamo da meno. Se noi giochiamo concentrati come sappiamo fare, possiamo giocarcela con tutti. Non ci fa paura nessuno".