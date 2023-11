Spalletti impazzisce dopo Ucraina-Italia: corre da Scamacca per un motivo

Con il pareggio per 0-0 contro l'Ucraina, l'Italia ha finalmente la certezza di essersi qualificata ai prossimi Europei in Germania. La squadra di Spalletti arriva al torneo come seconda nel girone di qualificazione, alle spalle dell'Inghilterra. Azzurri che però hanno dovuto sudare fino all'ultimo minuto con il risultato sempre in bilico. Il ct aveva messo in campo Scamacca a partita in corso per risolvere prima la questione: l'ex allenatore del Napoli è un perfezionista, questo si nota anche dalla sua prima reazione al fischio finale.