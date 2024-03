Ecuador-Italia diretta, Zaniolo vicino al raddoppio LIVE

Seconda amichevole in pochi giorni per l' Italia di Luciano Spalletti , chiamata ad affrontare l' Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, stadio che ospita le partite casalinghe dei New York Red Bulls. Si tratta del terzultimo test degli Azzurri prima del via di Euro 2024, dopo il 2-1 rifilato al Venezuela giovedì scorso . Calcio d'inizio previsto per le ore 21 italiane: segui la diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

21:26

21' - L'Ecuador ci prova su palla inattiva

Ecuador che prova a spaventare l'Italia su azione da calcio d'angolo. Traversone di Plata respinto con sicurezza dalla retroguardia azzurra.

21:21

16' - Zaniolo si divora il gol del 2-0!

Clamorosa palla gol per l'Italia, con Zaniolo fermato sul più bello da Burrai. Sugli sviluppi del primo corner azzurro, il sinistro da distanza ravvicinata del fantasista dell'Aston Villa, respinto con i piedi dall'estremo difensore della Tricolor.

21:20

15' - Italia vicina al raddoppio

Occasione per gli Azzurri. Barella lancia in profondità Bellanova, che prova a servire Dimarco nel cuore dell'area piccola. C'è l'anticipo in angolo di un difensore dell'Ecuador.

21:19

14' - Rientra in campo Pellegrini, allarme rientrato

Si torna a giocare 11 contro 11, con il rientro in campo di Lorenzo Pellegrini. Allarme rientrato per Spalletti.

21:17

12' - Prima occasione per l'Ecuador, resta a terra Pellegrini

Grande azione dell'Ecuador, che porta alla conclusione Caicedo, impreciso con il sinistro dai 16 metri. Tiro strozzato e palla sul fondo. Intanto, resta a terra Lorenzo Pellegrini, che ha preso un colpo all'altezza della tempia sinistra. Staff medico azzurro in campo per verificare le condizioni del centrocampista della Roma.

21:16

10' - Pressing alto da ambo le parti

Trascorsi i primi 10 minuti di gioco alla Red Bull Arena. Grande aggressività sul terreno di gioco, con le due nazionali che tendono ad operare un pressing ultra-offensivo.

21:14

9' - Primo corner della partita in favore dell'Ecuador

Zaniolo mette in angolo la punizione calciata da Plata. Sugli sviluppi del corner, libera la difesa dell'Italia, con Dimarco bravo a perfezionare il disimpegno.

21:11

6' - Inizio sprint dell'Italia

La squadra di Spalletti continua ad attaccare, proponendosi con continuità sulla corsia mancina con il tandem Dimarco-Pellegrini.

21:08

3' - GOL! Lorenzo Pellegrini porta avanti l'Italia

Italia in vantaggio dopo 2 minuti e mezzo, con un super gol di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma si è fiondato sulla respinta della barriera, che aveva ribattuto la punizione di Federico Dimarco. Sinistro di controbalzo che si infila sotto l'incrocio, alla sinistra dell'estremo difensore dell'Ecuador.

21:06

1' - Inizia Ecuador-Italia

Si parte! È iniziata l'amichevole Ecuador-Italia.

21:05

Minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone

Così come in occasione di Italia-Venezuela, rispettato un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

21:03

Foto di rito per le due nazionali

Dopo il saluto tra i capitani, scatti di rito per Italia ed Ecuador, che si preparano a dare il via alla contesa.

21:00

Inni nazionali, boato del pubblico italiano

Tantissimi gli italiani presenti alla "Red Bull Arena", che può contenere circa 25.000 spettatori. Un fragoroso boato ha accompagnato l'inno di Mameli cantato da Barella e compagni. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Ecuador-Italia.

20:58

Ecuador-Italia, squadre in campo

Squadre in campo alla Red Bull Arena. I 22 si schierano, si parte dall'inno di Mameli.

20:55

Ecuador-Italia, squadre nel tunnel degli spogliatoi

Tutto pronto per l'amichevole Ecuador-Italia. Nazionali nel tunnel degli spogliatoi, a breve l'ingresso in campo dei 22 protagonisti.

20:51

Jorginho a Rai Sport: "Un orgoglio rappresentare il Paese che mi ha accolto"

Ai microfoni di Rai Sport, nel pre partita, parole importanti di Jorginho, tornato stabilmente tra i convocati di Spalletti: "Per me è veramente un orgoglio rappresentare il Paese che mi ha accolto. Ogni volta che sarò chiamato, cercherò di fare tutto quello che posso, per dare allegria alla nostra gente".

20:50

Ecuador-Italia, due i precedenti

Due i precedenti tra Italia ed Ecuador: il primo risale al Mondiale del 2002, quando gli Azzurri si imposero con il punteggio di 2-0, mentre il secondo ed ultimo confronto è datato 2005. Si giocò proprio a New York e finì 1-1, con i gol di Luca Toni e Ayovi su calcio di rigore.

20:44

Raspadori a Rai Sport: "Dobbiamo essere cinici, la 9 una responsabilità"

Così Giacomo Raspadori, oggi titolare al centro dell'attacco azzurro, ai microfoni di Rai Sport nel pre gara: "Dobbiamo cercare di essere cinici, riportando in campo quello che abbiamo provato in allenamento. Affrontiamo un avversario tosto, quindi dobbiamo fare una bella partita. La maglia numero 9? Credo sia uno stimolo per tutti, perché vestire questa maglia è una delle più belle cose che ti può capitare. È una grande responsabilità, lo sappiamo tutti, quindi cerchiamo di metterci tutto ogni giorno. Il mio ruolo? Cerco di interpretarlo nel modo mio, stiamo provando qualcosa di diverso, per creare e trovare nuove soluzioni".

20:42

Spalletti a Rai Sport: "Più concretezza e meno leggerezza"

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Ecuador-Italia, riecheggiano le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti ai microfoni di Rai Sport: "Mi aspetto di avere più concretezza e meno leggerezza in queste perdite di tempo. In 5 minuti, in una partita, puoi diventare un eroe e mandare all'aria tutto il resto della gara. Bisogna essere belli concentrati, perché con l'Ecuador sarà ancora peggio. Loro hanno le qualità del calcio europeo, ma con la garra delle squadre sudamericane. Sarà un bel test".

20:40

Ecuador-Italia, arbitra Jon Freeman

Ecuador-Italia, a partire dalle ore 21 italiane, sarà diretta dallo statunitense Jon Freeman.

20:35

Ecuador-Italia, temperature rigide nel New Jersey

Da Miami a New York. Cambia la formazione di Luciano Spalletti, ma cambiano anche le temperature. Rigide quelle del New Jersey, con l'Italia che passerà dai 25 gradi della Florida ai 5 gradi odierni.

20:25

Dove vedere Ecuador-Italia in diretta tv e streaming

Tutte le info utili per vedere l'amichevole di oggi in diretta tv e streaming (Clicca Qui).

20:17

La formazione ufficiale dell'Ecuador

ECUADOR (3-4-3): Burrai; Torres, Pacho, Hincapié; Preciado, M. Caicedo, Alan Franco, Estupiñán; Plata, Minda, Sarmiento. Ct: F. Sanchez.

20:10

Italia, fascia di capitano a Barella

Gigio Donnarumma in panchina, Spalletti affida la fascia di capitano a Nicolò Barella. Serata speciale per il centrocampista dell'Inter.