Buffon: "Italia? All'Europeo per rompere le scatole alla Francia"

L'Europeo si avvicina sempre più. Entro il 7 giugno le nazionali dovranno presentare la lista ufficiale dei convocati per il torneo. In casa Italia, Spalletti ha detto che per l'80% è pronto. Chi è sicuro di partire per la Germania è Gianluigi Buffon, al primo grande torneo come capo delegazione degli azzurri. L'ex portiere ha parlato così del percorso della Nazionale italiana.