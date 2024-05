L'Italia Under 17 batte la Slovacchia e vola ai quarti dell'Europeo

L'Italia Under 17 vola ai quarti di finale dell'Europeo di categoria da prima del girone C. Gli Azzurrini di Favo hanno battuto 2-0 la Slovacchia e grazie al pareggio per 2-2 tra Svezia e Polonia accedono alla fase ad eliminazione diretta con un turno di anticipo, dove affronteranno la seconda classificata del gruppo D composto da Francia, Inghilterra, Portogallo e Spagna. Le reti decisive sono state di Francesco Camarda al 30' e Mattia Liberali al 38'.