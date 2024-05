Napoli, Folorunsho sogna l’Europeo: il messaggio sui social

Michael Folorunsho ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con la maglia dell' Hellas Verona : il centrocampista di proprietà del Napoli è stato protagonista della cavalcata salvezza con cinque gol in trentaquattro presenze e ora si appresta a tornare in Campania.

Folorunsho: "Annata magica. Ma manca ancora un pezzettino"

Prima, però, l'Europeo. Luciano Spalletti, infatti, l'ha inserito nella lista dei preconvocati per la competizione che si giocherà quest'estate in Germania. Folorunsho vuole esserci a tutti i costi, come scirtto in un post pubblicato su Instagram: "Si è chiusa una stagione straordinaria, intensa, incredibile, pazzesca. Si è conclusa nel migliore dei modi: in ogni partita abbiamo dimostrato la nostra voglia, la nostra passione. Ci siamo salvati dopo un’annata storica. Ora è arrivato il momento dei saluti: e voglio ringraziare tutti, nessuno escluso, dal profondo. Per me è stata un’annata magica: e questa magia è stata possibile grazie al supporto di tutti. Per me manca ancora un pezzettino: inseguire un altro sogno. Sarà ancora meraviglioso".