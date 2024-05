Italia, Acerbi salta l'Europeo: dovrà operarsi. Chi ha allertato Spalletti

La Nazionale di Luciano Spalletti si ritroverà domani, 31 maggio, per cominciare a preparare gli Europei in programma quest'estate in Germania. A Coverciano saranno presenti tutti i preconvocati del commissario tecnico, tranne il tandem dell'Atalanta Scamacca-Scalvini e l'infortunato Francesco Acerbi, che salterà Euro 2024.