Buffon: "L'Italia sta tornato al livello delle big". E su Fagioli...

Manca sempre meno alla gara d'esordio dell'Italia in Euro 2024 . Quest'oggi c'è stato il primo raduno degli azzurri, con Luciano Spalletti che ha parlato alla stampa per spiegare le scelte di preconvocazione. Ai microfoni di Rai 2 si è espresso Buffon. Il capo delegazione della Nazionale ha messo in risalto la crescita della squadra: "È stato molto bello rivedersi e sapere che abbiamo questa responsabilità che ci stimola tanto, ed è quella di poter arrivare a questo Europeo con la possibilità di essere protagonisti ".

Buffon: "È un vantaggio essere sottovalutati"

Buffon ha proseguito: "Italia sottovalutata? È una Nazionale che ha dei valori importanti, dal punto di vista umano e tecnico. Penso che sia una Nazionale, in maniera errata, non apprezzata per quello che è il suo valore, sia come squadra che come individualità. Ogni tanto essere sottovalutati ci fa fare delle buone competizioni, la speranza è questa". Poi parlando delle avversarie Buffon sottolinea: "Siamo nel girone più duro dell'Europeo, ma sarà duro anche per gli altri che ci dovranno affrontare. Questa è una certezza ed è una forza, sapere che gli altri ti temono. In un benchmark di valori, noi siamo considerati dai nostri avversari come una potenziale vincitrice. Siamo i detentori della coppa, pur avendo fallito la qualificazione al mondiale. Sanno tutti che, per batterci, dovranno sudare le proverbiali sette camicie".

Buffon su Fagioli: "Spalletti è stato chiaro"

Buffon ha parlato anche della chiamata di Fagioli da parte di Spalletti: "Penso che il mister sia stato molto chiaro nella conferenza stampa di oggi, ha visto in lui delle qualità tecniche che magari non vede in altri, con le sue caratteristiche diverse Nicolò potrebbe essere un'arma in più. Non capisco perchè si dovrebbe penalizzare oltremodo un ragazzo che ha già fatto il suo percorso pagando per i suoi errori, per essere migliori questa cosa di andare sempre dietro al pettegolezzo noi italiani dovremmo togliercela".