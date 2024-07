Llorente, l'intervista: "Italia, imita la Spagna. Juve? Serve Chiellini"

Questa Italia in ginocchio cosa può imparare da voi spagnoli? «Credere nei giovani e nel territorio. Avete visto i Paesi Baschi? La Real Sociedad ha dato alla Roja cinque calciatori, il mio Athletic altri tre e due baschi come Nico e Oyarzabal hanno deciso la finale. I giovani non crescono se non giocano e da voi non giocano».

Chi vince lo scudetto?

«La Juve, che deve ricominciare a stare lassù. Oppure il Napoli, che avrà solo il campionato. Ovviamente anche Inter e Milan sono tra le mie favorite. Queste quattro possono fare il vuoto».

Vede la sua ex Juve così lanciata?

«Il progetto è nuovo, Motta è bravo e mi aspetto altri colpi di mercato. Uno fuori dal campo».

Chi?

«Giorgione Chiellini, è la persona giusta per riportare mentalità vincente nel gruppo».

Un parere da ex attaccante: Vlahovic è da grande squadra?

«Ha più mobilità di me, forse anche più tecnica. Per me sì, deve però diventare un trascinatore».

Lei ha giocato a Napoli e il Napoli ha preso l’allenatore che la volle in bianconero, cioè Conte. Che mix sarà?

«Bellissimo! Antonio è un uomo del sud, entrerà subito in sintonia con il calore dei napoletani. Conte ti fa vomitare a fine allenamento ma ti dà anche quella forza che non sai di avere».

Si vedono già scene dei calciatori a Dimaro con la lingua fuori.

«Voleranno, credetemi».