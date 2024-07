L'Italia Under 19 vola, per Corradi in panchina c'è una tifosa vip speciale

C'era una tifosa vip di eccezione sugli spalti dell'Inver Park di Larne a fare il tifo per l'Italia Under 19 di Bernardo Corradi, che dopo aver battuto in rimonta la Norvegia all'esordio ha concesso il bis superando per 3-0 l'Irlanda del Nord e conquistato così il pass per le semifinali degli Europei di categoria con una gara di anticipo sulla fine del Gruppo A (resta da affrontare l'Ucraina domenica 21 luglio).