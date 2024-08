Italia, torna Tonali: i 23 convocati di Spalletti per la Nations League

A due mesi dalla deludente sconfitta contro la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024 in Germania, l'Italia di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo per i primi due match della Uefa Nations League 2024/25 . Sono 23 i calciatori convocati dal ct azzurro per le partite in trasferta contro Francia e Israele , in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest .

Tonali e Kean ritrovano l'azzurro, Barella resta a casa

I volti nuovi sono quelli di Caleb Okoli (difensore del Leicester già convocato nel 2022 per un paio di stage) e di Marco Brescianini, centrocampista passato in estate dal Frosinone all'Atalanta. Torna a distanza di un anno Sandro Tonali, che ha finito di scontare la squalifica per scommesse (è già sceso in campo in Carabao Cup con il Newcastle) e ritrova la maglia azzurra anche Moise Kean, assente dal novembre 2023 e protagonista della qualificazione della Fiorentina alla fase campionato della prossima Conference League. In accordo con il calciatore e con l'Inter, Spalletti ha convenuto di non convocare il centrocampista Nicolò Barella per permettergli di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento programmato di carattere otorino causato da problemi di sinusite. Domenica (1 settembre) la Nazionale si radunerà al Centro Tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri lavoreranno fino a giovedì 4, quando è prevista la partenza per Parigi. Venerdì 6 settembre poi la sfida con la Francia e la mattina seguente trasferimento a Budapest da dove, al termine della gara con Israele, si rientrerà in Italia (Milano e Roma).

Italia, i 23 convocati per le sfide con Francia e Israele

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

La nuova formula della Nations League

Da settembre a novembre 2024 l’Italia sarà chiamata a disputare sei gare con le tre avversarie del girone. Rispetto alla passata edizione, che prevedeva l’accesso diretto della prima classificata alla Final Four, a passare il turno saranno le prime due del girone, che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno). Le vincenti dei quarti otterranno quindi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. La quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre - altra novità - la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B. Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i playoff del Mondiale 2026.

Nations League, i gruppi della Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Il calendario dell'Italia in Nations League

6 settembre 2024: Francia-Italia (ore 20.45 – Parco dei Principi, Parigi)

9 settembre 2024: Israele-Italia (ore 20.45 – Bozsik Arena, Budapest)

10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45 – Stadio Olimpico, Roma)

14 ottobre 2024: Italia-Israele (ore 20.45 – Stadio Friuli, Udine)

14 novembre 2024: Belgio-Italia (ore 20.45 – Stadio Re Baldovino, Bruxelles)

17 novembre 2024: Italia-Francia (ore 20.45 – Stadio Giuseppe Meazza, Milano)

Sorteggio spareggi: novembre 2024

Spareggi fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025