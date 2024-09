Spalletti diretta conferenza stampa Italia: le parole del ct da Coverciano LIVE

Dopo aver incassato la fiducia totale del presidente Gabriele Gravina, Luciano Spalletti torna a parlare prima di inziare il cammino in Uefa Nations League alla guida dell'Italia. Il commissario tecnico viene da un percorso agli Europei non entusiasmante e riparte da una doppia sfida insidiosa: prima spazio alla trasferta contro la Francia (6 settembre a Parigi), poi Israele (9 settembre a Budapest). Segui la conferenza stampa in diretta da Coverciano.