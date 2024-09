Brescianini e Okoli prima di Francia-Italia: conferenza stampa, rivivi la diretta

Scatta il conto alla rovescia per Francia-Italia , valida per la prima giornata del gruppo 2 di Nations League . In vista del match in programma venerdì 6 novembre alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi si è tenuta la conferenza stampa di due neo-convocati da Spalletti: Brescianini e Okoli. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:30

Okoli: "Direzione giusta per far giocare i giovani"

Okoli: “Sono emozioni grandissime quelle che ho vissuto in questi giorni tra debutto in Premier ed ora qui. Sono molto contento. L’esperienza in Inghiltirra mi farà crescere, sono pronto a trasmettere quello che imparerò all’estero. Qualche chiamata dall’Italia l’ho ricevuta, ma il mio sogno è stato sempre quello di giocare in Premier. A Frosinone c’era uno staff meraviglioso, che mi ha fatto crescere molto. In Under 21 ho avuto compagni come Fagioli, Ricci, Bellanova, Udogie che stanno facendo bene: stiamo andando nella parte giusta nel far giocare i giovani".

14:25

Brescianini su Spalletti e Gattuso

Brescianini: "Sono stato felicissimo della convocazione, è un grande onore per me. Penso che il mister abbia apprezzato di me la professionalità. Ho fatto una scalata graduale, mi ha aiutato. Anche se non ho ancora fatto grandi esperienze in palcoscenici importanti, mi sento pronto. L’esperienza a Frosinone è stato uno step importante. Spalletti era venuto a vederci, ma non avevamo parlato. Gattuso è stato importante per me, è stato il primo che mi ha dato la possibilità di andare in prima squadra al Milan".

14:20

L'estate di Okoli e Brescianini

Okoli: "Andare a giocare in Premier League è stata una grande opportunità, sono contento della mia scelta. Dopo il break in Nazionale voglio consolidarmi in Premier League, ma ora ho la testa qui, a Francia-Italia". Brescianini: "La mia estate è stata più movimentata di quella di Caleb, ma alla fine è arrivata la scelta che desideravo. Penseremo ai club dopo la Nazionale, ora restiamo concentrati sui prossimi due appuntamenti".

14:17

Okoli e Brescianini sul passato e il presente all'Atalanta

Okoli: "L'Atalanta è stata una grande famiglia. Sono arrivato a 14 anni, mi ha dato tantissimo. Ha fatto grandissime cose, l'Atalanta. Sono felice dei traguardi che ha raggiunto. A Brescianini ho sempre detto che l'Atalanta sarebbe stata una grandissima scelta, sono convinto che si troverà bene e farà grandissime cose". Brescianini: "Con Caleb l'anno scorso parlavamo del suo passato all'Atalanta e mi ha detto che si era trovato benissimo. Per me è un onore che il club ha deciso di inserirmi tra i giovani sui quali ha puntato. Ora devo ripagare la fiducia di Spalletti e l'Atalanta".

14:16

Brescianini: "Mezzala destra il mio ruolo naturale"

Brescianini: "La mezzala destra è il ruolo, ma ho giocato e sto imparando a giocare anche in altre posizioni. Dobbiamo stare attenti alla fisicità della Francia. Nei prossimi giorni lavoreremo sulle strategie per provare a vincere questa partita".

14:15

Okoli: "A mio agio in tutte le posizione della difesa a 3"

Okoli: "Mi trovo benissimo in tutte le posizioni della difesa a tre. L'anno scorso ho giocato anche a sinistra. Chiudendo gli occhi e pensando alla partita con la Francia immagino una grandissima partita, ad alta intensità e con grandi emozioni. Lavorando e riuscendo a stare uniti riusciremo a fare grandissime cose".

14:12

Brescianini e Okoli sul calcio moderno

Brescianini: "Nel calcio moderno un giocatore deve essere anche un atleta. Serve forza, fisicità, atletismo senza dimenticare la tecnica. La testa gioca un ruolo fondamentale. Bisogna cercare di essere equilibrati con le emozioni e nell'ascolto dei parari delle persone esterne. Vedere la giocata prima è cruciale". Okoli: "Oggi bisogna riuscire a leggere il gioco oltre ad avere fisicità, velocità e tecnica. L'aspetto mentale è sempre più fondamentale. Tutto va sempre più veloce. L'aspetto mentale va allenato come tutti gli altri".

14:09

Brescianini tra Vasco Rossi e Milinkovic-Savic

Brescianini: "Questi giorni mi ricordano la canzone 'Come nelle favole' di Vasco Rossi. Sì, il mio prototipo e modello è Milinkovic-Savic, ma oggi devo solo dimostrare e confermarsi ad alti livelli. Il mio obiettivo personale è migliorare ogni giorno e diventare Brescianini, semplicemente".

14:06

Okoli e Brescianini: "Eesperienza stimolante"

Okoli: "Le pressioni sono uno stimolo per me. Come ci hanno detto Spalletti e Buffon dobbiamo metterci personalità per riuscire a entrare tutti nella stessa mentalità, di crederci fin dall'inizio". Brescianini: "Io e Caleb vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti. Sappiamo che abbiamo responsabilità a pressione da gestire, ma cercheremo di fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto fino a oggi, visto che è sotto gli occhi di tutti che non è bastato. Contro la Francia sarà fondamentale mettere in campo le nostre qualità e compattarci portando in alto i valori italiani: unione, forza, coesione e individualità di rilievo. Ognuno di noi deve mettere qualocsa in più. Bisogna crescere in fretta e giocarsela a viso aperto".

14:04

Brescianini sulle crescita al Frosinone

Brescianini sul Frosinone: "L'ambiente ideale, che non mette pressione e lascia crescere i giovani grazie anche a una grande società: fenomenale in questo tipo di lavoro. Sì, il Frosinone è un esempio. Il rilancio del calcio italiano può partire da società così".

14:03

Okoli: "Felice di essere qui con Brescianini"

Okoli: "Ho sempre creduto tantissimo in Brescianini quando eravamo compagni di squadra al Frosinone. Personalmente ho sempre creduto nella mia e nella sua convocazione. Ed eccoci qua insieme".

14:01

Okoli: "Faremo ricredere tutti"

Prosegue Okoli: "Anche per me è, ovviamente, una grandissima emozione essere qui. Faremo ricredere tutti sulla Nazionale. Buffon ci ha ispirato. Sono convinto che riusciremo a far ricredere tutti".

14:00

Brescianini: "Un sogno che si avvera"

Parla Brescianini: "Per me è un sogno che si avvera. Dopo il discorso di Spalletti e Buffon ho visto la squadra determinata. Vogliamo accantonare il passato e non ripetere gli errori commessi. Siamo qui per onorare la maglia".

13:45

Brescianini e Okoli, forze fresche per Spalletti

Brescianini e Okoli, che tra poco parleranno in conferenza stampa, sono stati compagni di squadra al Frosinone prima di iniziare le rispettive avventure con Atalanta e Leicester: volti nuovi e forze fresche per il ct Luciano Spalletti.

13:30

Italia, le immagini dell'allenamento a Coverciano

Italia, l'allenamento della Nazionale di Spalletti in vista delle sfide di Nations League. Dopo il fallimento all'Europeo, gli Azzurri ripartono dal match contro la Francia in programma venerdì sera a Parigi. VEDI IL VIDEO

13:15

Italia, sotto con la Francia

Conto alla rovescia per Francia-Italia di Nations League. A scandire l'attesa saranno le dichiarazioni in conferenza stampa di Brescianini dell'Atalanta e Okoli del Leicester.

Coverciano