Italia-Francia, la vigilia di Spalletti: "Primo sorriso dopo gli Europei"

"Ho visto belle cose"

Il lavoro svolto in questi giorni a Coverciano pare aver pienamente soddisfatto il tecnico azzurro: "Ho visto belle cose durante questi giorni, durante gli allenamenti, perché ho visto partecipazione, ho visto disponibilità, ho visto fiducia in quello che poi si andrà a fare, per cui questi sono valori molto importanti. Mi hanno ridato il primo sorriso dopo l'Europeo. C'erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c'è da farle vedere anche in partita e va rimessa a posto la fiducia in se stessi, dobbiamo farla vedere anche a tutti i nostri tifosi, anche loro devono riacquistare fiducia nei nostri confronti".