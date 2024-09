Spalletti diretta prima di Francia-Italia: segui la conferenza stampa LIVE

L' Italia di Luciano Spalletti riparte dalla Nations League dopo la delusione di Euro 2024. Gli Azzurri se la vedranno contro la Francia di Kylian Mbappé a Parigi nella prima giornata della competizione. La partita è in programma venerdì 6 settembre al Parco dei Principi e alla vigilia il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa con Donnarumma : leggi tutte le sue parole in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Per gli azzurri di Luciano Spalletti, prima della partenza per Parigi, è stata anche la giornata dedicata alla rifinitura pre Francia-Italia. ( GUARDA LE IMMAGINI )

I prossimi impegni dell'Italia

Dopo la Francia, l'Italia giocherà contro Israele il 9 settembre per la seconda giornata di Nations League. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45 di lunedì alla Bozsik Arena di Budapest.

Spalletti: "Mi aspetto un bel tifo"

Spalletti: "Tifo? Me lo aspetto sempre perché ormai sappiamo quanta passione e quanto amore c'è intorno a questa maglia e a questi colori. Anche non fossero presenti saprei che ci guarderebbero da casa, pronti ad abbracciarci qualsiasi cosa faremo vedere".

Le parole di Spalletti su Locatelli

Spalletti: "Locatelli l'ho visto interessante in questo inizio di campionato, ha delle qualità ben codificate. Ricci e Fagioli spero in qualcosa di più che ancora non hanno fatto vedere. Locatelli ha fatto parte del gruppo e se avessi portato 2/3 giocatori in più sarebbe stato dentro. Quando ne porti 5/6 in più tu sei costretto a giocare 11 contro 11 e crei tensione in quelli che tieni fuori. Gli togli tranquillità per cui penso che in futuro sarà cosi, ma Locatelli rimane dentro a questo gruppo".

Spalletti: "Vi dico come stanno Raspadori, Ricci e Tonali"

Spalletti: "Questa volta siamo stati più attenti a cercare giocatori continui, costanti, disponibili al sacrificio. Ricci aveva fatto vedere della buone cose, ora lo vedo ancora migliorato. Noi siamo contenti e fiduciosi, poi basta guardarlo in faccia per capire che giocatore e che professionista è. Tonali per noi è fondamentale, è un giocatore che determina tanto per la squadra. Abbiamo ritrovato un calciatore forte. Raspadori per me è sempre lo stesso, puoi farlo giocare ovunque e porti sempre a casa un risultato. A volte è più visibile, altre meno, ma questo anche per la disponibilità che ha. Aiuta i compagni, non ha una grande statura, ma una muscolatura possente. Se ti viene addosso ti fa venire un'ematoma".

Spalletti: "Donnarumma è un capitano perfetto"

Spalletti: "Donnarumma è un capitano perfetto perché ha fatto tutte le esperienze possibili fin da bambino lui è stato un predestinato perché aveva questo fisico imponente e per il ruolo che fa diventa una qualità importante. Avere subito gli occhi addosso in club come il Milan così giovane, l'ha formato prima di qualsiasi calciatore normale. Ora è diventato un portiere di livello internazionale. Ti fa impressione a vederlo in porta, la copre tutta allargando le braccia. Poi è un ragazzo eccezionale, vuole bene a tutti ed il primo a dispiacersi quando le cose non vanno come vorremo. Ce lo teniamo bello stretto come calciatore e capitano".

Spalletti: "Sono stato troppo rompi scatole"

Spalletti: "Io poco sereno prima? Può darsi, siamo gli ultimi ad accorgerci di come siamo. L'ultima volta sono stato troppo rompi scatole, perche io sono sereno e tranquillo da sempre. Sono stato molto umano nel credere nelle possibilità dei miei risultati, sono stati disumano nei metodi per perseguirli. Queste è probabilmente un errore, io quello che penso è che i calciatori non abbiano responsabilità, glielo ho anche detto"

Spalletti: "Abbiamo calciatori con qualità da top player"

Spalletti: "Ho visto dei ragazzi che hanno dentro qualità per diventare dei top player e probabilmente hanno bisogno di qualche esperienza. Ho visto anche l'autostima di non essere prigionieri degli altri e la consapevolezza che noi contro la Svizzera siamo stati inferiori, ma anche di noi stessi. Ho visto che si vuole migliorare, poi la tattica resta fondamentale perché loro sfruttano i momenti in cui noi saremo più larghi per infilarci in velocità. Si comincia a formare un gruppo di giocatori che fanno parte di 3 squadre, altri giocano all'estero e possono portare esperienza nel gruppo. Chiaro che dobbiamo giocare e far vedere da subito delle cose, poi nel calcio i risultati rendono la vita folle. Ma siamo noi gli amministratori di noi stessi"

Spalletti: "Ho fatto tesoro degli errori"

Spalletti: "Sono diverso perché la nostra vita diventa migliore se capiamo cosa ci succede. Io ho fatto tesoro di quello che è stata l'esperienza precedente. Dove c'è professionismo serve migliorare, poi gli errori si fanno. Ho visto la voglia dei calciatori di tenere la schiena dritta e non avere l'arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti. Le vere sconfitte sono quando ti porti dietro tutto quello cheè stato, noi dobbiamo guardare al futuro e la partita di domani serà è già scritta nel futuro. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso dopo l'Europeo in cui siamo stati a pensare a giocatori che potevano darci una mano, anche nelle convocazioni ci sono stato attento. Da qui in avanti ci sarà da fare qualcosa di nuovo, in un percorso che durerà per tutta la Nations League".

Spalletti: "Francia? Squadra sorniona, ci saranno difficoltà"

Spalletti in conferenza: "Se andiamo a vedere la formazione della Francia, è una formazione di altissimo livello. Mi aspetto una partita con difficoltà dove si può sopperire soltanto essendo squadra e quella deve essere la nostra arma. Ho visto cose buone in questi giorni e spero di rivedere le cose degli allenamenti. Poi ci saranno difficoltà. Loro sono una squadra sorniona, che ti dà l'impressione di poter gestire la gara, poi appena ti alzi hanno hanno queste sventagliate sugli esterni".

Donnarumma: "Spalletti? Lo vedo motivato"

Donnarumma: "Spalletti? Lo vedo molto motivato, ci siamo sentiti prima del raduno. E' molto più tranquillo, sereno. Abbiamo passato un'estate brutta, ne abbiamo parlato e questo ci dispiace. Ci sono giocatori nuovi, che possono aiutarci e crescere. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo e siamo contenti di continuare con Spalletti, che è un allenatore che ci fa crescere e ci dà una mano. Prepara molto bene le partite e lo dimostrano gli anni precedenti. Siamo contenti di riprendere, sicuramente è cambiata un po' di gestione. Noi dobbiamo dare tutto perché vestire la maglia azzurra è unico. Tanti ragazzi vorrebbero essere qui e abbiamo il dovere di onorare la maglia".

Donnarumma: "Essere capitano della Nazionale è un orgoglio"

Donnarumma: "Essere il capitano della Nazionale è motivo di orgoglio, quando sei bambino sogni la maglia Azzurra. Io cerco di dare sempre il massimo, godermela e aiutare gli altri. Al Psg c'è Marquinos che è la storia del club, poi ci sono tanti leader in squadra".

Donnarumma: "Francia più esperta"

Inizia Donnarumma: "Penso che non ci sia partita migliore di questa. Non siamo quelli visti nell'Europeo, quindi sono contento di affrontare una grande squadra come la Francia. E' iniziato un nuovo ciclo, siamo tutti motivati, c'è allegria nel gruppo e dobbiamo continuare così. Ho visto senso di appartenenza e voglia di dimostrare chi siamo. Mbappé ha dato tanto al Psg e a Parigi, penso che ci sarà una grande accoglienza per lui perché giocherà con la maglia della nazionale. Non ci sarà nessun tipo di problema, ogni giocatore prende le decisioni per il proprio bene. La Francia ha calciatori forti come noi, hanno sicuramente più esperienza, ma la partita si gioca 11 contro 11 su un campo da calcio. Hanno molti velocisti e ci sarà da controllare bene la partita".

In conferenza stampa ci sarà anche Donnarumma

Il portiere italiano parlerà insieme a Spalletti.

A breve la conferenza di Luciano Spalletti

Alle 18:30 comincerà la conferenza del commissario tecnico.

