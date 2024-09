Sinner in chiaro può battere l'Italia di Spalletti? Il dilemma di questa sera davanti alla tv

Sinner o l’ Italia ? Cosa sceglieranno gli italiani questa sera accomodati sul divano davanti alla tv? Un bel dilemma. Francia-Italia è un big-match, in più la curiosità di vedere la Nazionale rivoluzionata da Spalletti dopo il doloroso fallimento agli Europei in Germania è tanta. L’esordio degli Azzurri nella Nations League è su Rai Uno dalle 20.45: l'affascinante sfida a Parigi è importante anche in chiave ranking. La Nations League infatti rischia di trasformarsi in una trappola verso il Mondiale 2026: le prime due del girone (con Italia e Francia ci sono anche Belgio e Israele) si presenteranno al sorteggio del 13 dicembre da teste di serie.

Sinner alle 21 in tv

Dall’altra parte però c’è Sinner, che è entrato ormai da tempo nel cuore degli italiani e questa sera gioca la sua prima semifinale agli Us Open contro Draper. È il favorito e le chance di arrivare in finale e vincere lo Slam sono tante. Anche questo grande appuntamento è in chiaro su Super Tennis Tv, canale 64 del digitale terrestre a partire dalle 21 (sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky). L’organizzazione dello Slam statunitense ha fatto un bel favore agli italiani: visto che l’altra semifinale è un derby tra due americani, Fritz e Tiafoe, il numero uno al mondo gioca prima, quindi noi per una volta non siamo costretti a mettere la sveglia in piena notte per vedere Jannik. Un’occasione ghiottissima. E allora il dilemma è di quelli difficili da risolvere. A meno che non ci si organizza con due tv, oppure un computer per non perdersi nulla, ma si rischia di impazzire.