Spalletti: "Italia, grande forza mentale. Tonali fortissimo". Rivivi la diretta

Al Parco dei Principi di Parigi è andata in archivio Francia-Italia , valida per la prima giornata del gruppo 2 di Nations League: gli azzurri hanno vinto 3-1 in rimonta grazie ai gol di Dimarco , Frattesi e Raspadori , dopo la rete lampo di Barcola . Rileggi tutte le dicharazioni post-partita in diretta tv e conferenza stampa del ct Luciano Spalletti. Rivivi la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:50

Italia, lunedì sfida a Budapest con Israele

Italia, ora la sfida con Israele a Budapest: la gara, valida per la seconda giornata del gruppo 2 di Nations League, è in programma lunedì 9 settembre alle 20:45.

23:40

Spalletti sulla Francia

Spalletti sulla Francia: "Non sono nelle condizioni di insegnare qualcosa a Deschamps. L'ho guardato dall'inizio alla fine per imparare qualcosa e si figuri se vado a commentare il suo lavoro. Qui non avevamo mai vinto e questo aumenta ancora di più il valore di questa vittoria. La Francia è una grande squadra".

23:38

Spalletti: "Non sono in balia di una, due partite"

Spalletti: "Io mi sento sempre uguale, ne ho vissute tante. Non sono in balia di una, due partite. AVER dato quella delusione a un popolo e a una Nazione che ha a cuore il calcio diventa una sofferenza. Stasera sono contento perché siamo tutti un po' risollevati, ora si ha la possibilità di continuare su questa strada perché s'è visto che abbiamo delle potenzialità. Rimanendo umili e restando il più basso possibile".

23:37

Spalletti su Ricci e Tonali

Spalletti: "Ricci e Tonali hanno fatto vedere di essere calciatori di spessore e livello. Di Tonali si sapeva già, mentre Ricci, che ha cambiato posizione rispetto a come ha giocato col Torino, non ha mai avuto timore, ha evidenziato di avere dei valori che possono farlo diventare di livello internazionale".

23:36

Spalletti su Frattesi e Calafiori

Spalletti: "Frattesi dice di aver chiesto il cambio appena ha sentito un affaticamento. Per Calafiori c'è da valutare, ma coi nostri bravi medici c'è possibilità di recuperarlo".

23:32

Spalletti: "Lavoreremo a lungo con questo gruppo"

Spalletti: "Cosa ho pensato dopo l'1-0. Non portare dietro i rimpianti diventa fondamentale, ti costringono a fare altri errori. Quella situazione è passata e devi ricostruirne un'altra e mai è sempre allo stesso modo, c'è possibilità di ricreare belle azioni. Dopo quel gol lì viene mi è venuto pensare che avevamo ancora della ruggine addosso dall'Europeo. E, invece, col passare dei minuti ho visto i ragazzi prendere delle decisioni importanti. Abbiamo ragazzi giovani di grande qualità. Ricci ha disputato una grande partita. La sensazione dei giorni precedenti era quella che vi ho raccontato ieri, ho visto un ritmo durante gli allenamenti che l'altra volta non era così. Ho rimesso tutti i giocatori nelle loro posizioni e, al di là di come è andata questa partita, noi avremmo comunque continuato così per sempre. Ci sono altri giocatori di questo gruppo che abbiamo lasciato a casa, ma questo gruppo qui siamo convinti che sia quello che ci porteremo dietro in futuro".

23:28

"Italia sempre a terra", Spalletti risponde a un giornalista francese

Spalletti: "Se è una tattica chiedere ai giocatori di cadere i giocatori? In realtà mi sembra che non ci sia stato fischiato qualche fallo. Comunque, non siamo sfuggiti alla partita. Eravamo in vantaggio e non venivamo da un bellissimo momento. Volevamo essere in condizione di raddoppiare sugli attaccanti veloci della Francia. Non vedo perché dobbiamo venire a fare quello che volete voi, facciamo quello che dà più vantaggio a noi".

23:27

Spalletti: "I ragazzi sono delle belve dal punto di vista della fisicità"

Spalletti: "I ragazzi hanno lottato e dato l'anima. Hanno fatto vedere roba tosta da un punto di vista fisico perché loro sono delle belve dal punto di vista della fisicità. Siamo stati squadra in qualsiasi momento della partita, in qualsiasi situazione. Poi devi avere fortuna quando fai le sostituzioni, ma Udogie davvero può fare la mezzala. E poi Dimarco sa giocare a calcio, puoi metterlo da qualsiasi parte".

23:25

Spalletti: "Complimenti ai ragazzi"

Spalletti in conferenza stampa: "Giro i complimenti ai calciatori perché sono loro che se li meritano. Sbattersi su e giù per il campo contro questi avversari diventa una cosa ardua e quindi faccio i complimenti a loro. Quando ho accettato la Nazionale pensavo di costruire una squadra forte e non ho cambiato idea dopo un paio di gare perse. Penso di avere a che fare con una nazione in cui si possono trovare 20 calciatori forti e far vedere delle cose importanti anche contro squadre di un livello top come la Francia. I ragazzi hanno fatto delle cose importanti oltre i gol. Abbiamo sbagliato tantissimi fraseggi, ma stasera siamo stati dei giganti quanto i nostri avversari".

23:25

Donnarumma, retroscena sul gol subito

Donnarumma, retroscena alla Rai: “Il gol subito? Non ero ancora pronto, non avevo messo il guanto. Ho detto all'arbitro che mi sarei aspettato che mi chiedesse se ero pronto, come fanno tutti, ma siamo stati anche poco furbi noi, perché la palla era nostra e potevamo aspettare. Siamo stati bravi a reagire dopo, grande partita”.

23:20

Buffon: "Orgoglio italiano"

Tweet di Buffon: "Orgoglio italiano! Una prestazione che fa battere il cuore!".

23:13

Deschamps: "Io il primo responsabile della sconfitta"

Deschamps a TF1: “Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto delle cose molto buone, ma non siamo riusciti a mantenere questo livello. Giochiamo a un livello molto alto. Ho detto ai giocatori cosa pensavo della loro partita. Ma il primo responsabile sono io".

23:03

Beglio-Israele 3-1

Nell'altra partita del gruppo 2 di Nations League, il Belgio ha battuto 3-1 Israele a Debrecen.

22:52

Spalletti regala all'Italia la prima vittoria al Parco dei Principi

Per la prima volta l'Italia ha vinto al Parco dei Principi, contro la Francia, dopo tre pareggi e un ko. Prima di Dimarco, Frattesi e Raspadori, solo due giocatori dell'Italia avevano segnato al Parco dei Principi contro la Francia: Del Piero e Casiraghi (1997). Fonte: Opta.

22:42

Spalletti: "Doppiamente bravi"

Spalletti alla Rai: "Reagire immediatamente è stata la chiave della partita. I ragazzi si sono dati forza e hanno fatto la partita che dovevano fare. Doppiamente bravi. C'è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio. Era importante stare in campo da squadra al di là dall'infortunio iniziale. C'è talmente tanta tensione che un qualsiasi errore ti può ridurre alla follia, ma spesso le cose che accadono vengono dalla tua testa, dalle tue paure. Le difficoltà maggiori vanno messe a punto dentro noi stessi. Abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo con le loro squadre. La condizione fisica non è quella del finale di campionato, ora sono più freschi. Siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che hanno voglia di far vedere il loro livello. La passione è la chiave di qualsiasi successo. Tonali ha giocato una partita magnifica, avevamo paura che non riuscisse a fare novanta minuti ma sul finale ha fatto un paio di sgasate impressionanti. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo".

22:38

Francia-Italia 1-3

Buona la prima per l'Italia nel gruppo 2 di Nations League. Gli azzurri hanno battuto 3-1 la Francia. A breve le dichiarazioni in diretta tv e conferenza stampa del ct Luciano Spalletti.

Parco dei Principi - Parigi