Moviola Francia-Italia: Saliba tiene Retegui, c'è il dubbio rigore

La rete del vantaggio della Francia, segnata da Barcola, è arrivata così in fretta che Donnarumma non aveva ancora stretto i suoi guantoni. Il portiere azzurro se ne è lamentato con l'arbitro Schärer che, però, nell'occasione non aveva nessuna responsabilità. Il direttore di gara svizzero ha gestito la situazione in maniera corretta e per tutto il primo tempo è rimasto in pieno controllo della partita schiando 10 falli, 5 per squadra. Poi nella ripresa ha deragliato nella gestione disciplinare. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo mancano due ammonizioni evidenti: all'8' era da sanzionare con il cartellino giallo l'intervento di Di Lorenzo che ha interrotto fallosamente una promettente azione d'attacco di Barcola e un'ammonizione la meritava, pochi minuti dopo, anche Kanté per un intervento imprudente commesso su Raspadori. Al 16' st Retegui si lamenta per una trattenuta di Saliba nell'area della Francia. Se all'inizio era contemporanea poi l'azione fallosa, prolungata, l'ha continuata solo il difensore francese: resta qualche dubbio sulla scelta di lasciar proseguire.