Cambiaso: "Dopo l'Europeo eravamo distrutti, 3-5-2 arma vincente"

Cambiaso

Ai microfoni della Rai, a meno di 24 ore dal triplice fischio di Francia-Italia, Andrea Cambiaso non ha certo nascosto la soddisfazione per l'1-3 inflitto alla nazionale di Deschamps: "È stata una bella partita, una bella prova e siamo molto contenti. Dopo quello che è successo all'Europeo eravamo distrutti e avevamo grande voglia di rivalsa - ha sottolineato l'esterno della Juventus -. In questi quattro giorni c'è stato grande entusiasmo, abbiamo dimenticato quanto successo, visto che non possiamo tornare indietro e cancellare tutto, e abbiamo guardato avanti". Una reazione importante della squadra di Spalletti, andata in svantaggio dopo soli 14 secondi: "Abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista dell'orgoglio e dell'approccio in campo, lo si è visto proprio dopo essere andati sotto. Ci sentiamo tutti più liberi di giocare, non che prima non lo fossimo, con il ct che è sempre stato molto disponibile e ci ha lasciato liberi di esprimerci. Il cambio di sistema di gioco deciso dal ct è stata l'arma vincente", ha aggiunto Cambiaso.