La conferenza del ct Spalletti dopo Israele-Italia

BUDAPEST (Ungheria) - Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti e gli Azzurri parlano al termine della partita di Nations League vinta per 2-1 contro Israele. Grazie a questo successo, l'Italia va in testa alla classifica del proprio raggruppamento sfruttando il passo falso del Belgio contro la Francia. Rivivi la diretta

Nations League, il calendario dell'Italia

L'Italia è a punteggio pieno nel proprio raggruppamento di Nations League. Gli Azzurri disputeranno altri quattro incontri: il 10 ottobre a Roma contro il Belgio, il 14 ottobre a Udine contro Israele, il 14 novembre a Bruxelles contro il Belgio e il 17 novembre a Milano contro la Francia.

Nations League, i prossimi due appuntamenti dell'Italia

La Nazionale di Luciano Spalletti tornerà in campo il prossimo 10 ottobre allo stadio Olimpico di Roma per la terza partita della Nations League contro il Belgio. Quattro giorni dopo - il 14 ottobre - gli Azzurri saranno nuovamente in campo al Friuli di Udine dove avranno modo di sfidare Israele.

Italia, le parole di Spalletti

"E' stata una convocazione pensatissima - ha ammesso il ct in confeenza stampa - sono stato tutta l'estate a pensare soltanto a questo: volevo ringiovanire il gruppo e le risposte sono state tutte perfette rispetto a quello che mi aspettavo. Ho modificato qualcosa, i giocatori hanno fatto vedere le qualità che mi aspettavo. Adesso c'è da rafforzare l'idea iniziale, dobbiamo andare avanti su questa strada e stare attenti a vedere se qualcuno possa inserirsi in questo gruppo qui al di là dei due o tre che fanno parte di questo gruppo ma che in questa occasione sono rimasti a casa".

Italia, le parole di Bastoni

"Era molto importante dar seguito al successo contro la Francia che ci ha dato una spinta emotiva pazzesca - afferma Bastoni al termine della partita - anche questa è stata una vittoria importante. Ho fatto tanta gavetta dietro a Bonucci e Chiellini, sono felice di aver preso il loro posto ed essere diventato un riferimento. Gli Europei sono stati una doccia fredda, ma ora vogliamo lasciarla alle nostre spalle".

Italia, le parole di Kean

"Sono tornato per dare una mano alla squadra - ammette l'attaccante italiano - lo scorso anno avevo avuto tanti infortuni. Era importante farsi trovare pronto, credo che per me questa stagione possa essere un passaggio importante: ho iniziato bene il campionato con la Fiorentina e ho riconquistato la Nazionale. Mister Spalletti mi ha dato fiducia, era importante ricambiarla con una prestazione all'altezza. A Parigi, quando sono entrato, era importante entrare con la cattiveria giusta per far salire la squadra. Siamo un gruppo unico, un gruppo importante. La presenza di Buffon è fondamentale in questa squadra, i suoi consigli sono preziosi, mi conosce da quando ho mosso i primi passi nella Juve: io lo ascolto sempre".

Italia, le parole di Gatti

"Era importante dare continuità - ammette il difensore della Nazionale Italiana - era importante vincere, e abbiamo vinto. Dispiace per il gol subito nel finale, è nato tutto da un calcio piazzato. E' presto per dire cosa è cambiato rispetto agli Europei: lì la delusione è stata grandissima, qui la strada è ancora lunga, dobbiamo mettere un mattoncino alla volta per arrivare in fondo"

Nations League, Italia a punteggio pieno

Gli Azzurri guidano il proprio raggruppamento della Lega A della Nations League a puntggio pieno. L'Italia - dopo il successo ottenuto a Parigi contro la Francia - conquista altri tre punti preziosi mentre il Belgio perde per 2-0 contro la selezione transalpina che trova il successo grazie alle reti di Kolo Muani e Dembele

Italia, le parole di Buongiorno

"Sapevamo che avremmo affrontato delle difficoltà in questa partita - ammette Alessandro Buongiorno - siamo stati bravi a portare a casa il risultato, abbiamo fatto una buona prestazione, la nostra squadra è stata solida e compatta"

Israele-Italia, il commento a caldo di Spalletti

"Abbiamo fatto la nostra parte in maniera splendida - afferma il ct ai microfoni della Rai - tutte le insidie di cui avevamo avevamo parlato si sono palesate. E' stata una squadra maturissima. Sono stati molti bravi, i giocatori sono messi nelle condizioni di giocare come giocano nel club e alcuni si trovano a occhi chiusi. Nella ripresa siamo andati meglio, è emerso il mostro palleggio e il nostro possesso palla. Il fatto che non si son mai lasciati andare denota che sia una squadra maturissima - ha sottolineato il ct azzurro Spalletti - Sono stati molto bravi. Si sono trovati ad occhi chiusi e si è visto soprattutto nel secondo tempo".

Italia, le parole di Spalletti

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti è soddisfatto, e al termine della partita avrà modo di commentare la prestazione dei suoi giocatori in sala stampa.

