Spalletti: "Essere ct dell'Italia è un'emozione permanente"

Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, vive con emozione il ruolo che sta ricoprendo ormai da più di un anno: "Essere ct della nazionale per me è un'emozione permanente". Queste alcune delle sue dichiarazioni pronunciate a margine della Prima Edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo". Reduce dal doppio successo in Nations League contro Francia e Israele, Spalletti ha aggiunto: "In famiglia mi dicono che sia troppo, ma io vado a letto con quel pensiero e mi ci risveglio. Mi vedo come una persona che deve far trasparire l'impegno quotidiano per questo sport".