Spalletti, segnali di sperimentazione con Pisilli e Maldini

Ancora una giornata, poi la sosta. Per i club, mica per Spalletti, che ha ritrovato il sorriso dopo le due vittorie in Nations League. Quella prestigiosa al Parco dei Principi contro la Francia di Mbappé, poi quella più prevedibile, ma non scontata su Israele. Erano entrambe in trasferta, ma le prossime due saranno in casa. Si comincia contro il Belgio: 10 ottobre, stadio Olimpico di Roma, l’Italia riabbraccia l’Italia a distanza di oltre 4 mesi dall’ultima volta, l'amichevole pre-Europeo di Empoli contro la Bosnia (1-0). Affrontiamo una nazionale che è una mezza polveriera. Courtois ha deciso di non voler più mettere piede in Belgio fino a quando ci sarà Tedesco come ct. De Bruyne, dopo la sconfitta con la Francia alla 2ª giornata di Nations League, s’era lasciato andare ad un duro sfogo, minacciando di voler lasciare la nazionale. La nota positiva per il Belgio, però, sarà il ritorno di Lukaku. Aveva chiesto un turno di riposo per le convocazioni di inizio settembre. Era appena arrivato al Napoli, aveva bisogno di allenamenti per avvicinarsi alla forma richiesta da Conte.