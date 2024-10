Italia, i convocati di Spalletti per Belgio e Israele: prima per Pisilli, la lista completa

La nazionale di Spalletti è pronta per tornare in campo a un mese di distanza dal successo per 2-1 contro Israele. In previsione degli impegni di Nations League del 10 e del 14 ottobre il ct azzurro ha diramato la lista dei ventitré convocati inserendo diversi nomi a sorpresa. Su tutti spicca il nome di Pisilli, il più giovane della lista e uno dei quattro esordienti assoluti. Insieme al centrocampista giallorosso è arrivata la prima chiamata in azzurro anche per Di Gregorio, Gabbia e Maldini. Spiccano le assenze dell'infortunato Barella e di Zaccagni.