Kean lascia il ritiro della Nazionale: Spalletti convoca anche Lucca

Nazionale, Kean ha la lombalgia: convocato Lucca

L'attaccante della Fiorentina è alle prese con una lombalgia ed ha lasciato il ritiro in mattinata. Per questo Spalletti ha aggiunto alla lista dei convocati Lorenzo Lucca dell’Udinese, che tornerà in azzurro dopo sette mesi, dall'ultima chiamata per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador negli Stati Uniti prima dell'Europeo.