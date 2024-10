Italia, Pisilli: "Sogno il Mondiale e una carriera alla Roma". Maldini: "Gioco ovunque"

14:28

Maldini: "Che effetto vedere qui le foto di papà e nonno"

"Sono molto orgoglioso di essere qua. Le parole del mister nei miei confronti mi fanno molto piacere. Spero di far vedere buone cose in allenamento. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, abbiamo parlato poco però di questa convocazione. Mi fa un bell'effetto vedere qui le foto di mio padre e mio nonno ma penso al ritiro e vivo giornata dopo giornata".

14:20

Pisilli: "Ringrazio De Rossi, Mourinho e Juric"

"Ci tengo a ringraziare De Rossi, Mourinho e Juric se sono qui, mi hanno dato fiducia facendomi giocare. E' sempre un onore vestire la maglia azzurra, aver fatto le esperienze con le under mi è sicuramente servito. De Rossi e Mourinho mi hanno dato l'opportunità di giocare, che è la cosa più importante".

14:05

Come Pisilli ha scoperto la convocazione

Pisilli: "E' un onore essere qui, è un punto di partenza, mi fanno piacere le parole del ct nei miei confronti, spero di dimostrare con i fatti il mio valore. La mia convocazione l'ho scoperta dalle pre convocazioni, non me l'aspettavo. Stare qui in mezzo a tanti campioni è qualcosa di bellissimo, cercherò di imparare da tutti loro".

13:57

Maldini: "In attacco gioco ovunque"

Maldini: "Devo dire grazie alle persone che mi stanno sempre vicino, questa è la cosa più importante, se raggiungi i traguardi è anche grazie loro. In attacco mi va bene tutto, forse trequartista meglio, sinistra o destra, seconda punta non mi cambia molto". Pisilli: "Anche io devo ringraziare chi mi sta vicino ogni giorno".

13:50

Maldini: "Dybala mi ha impressionato"

Maldini: "Dybala è il giocatore che mi ha più impressionato in Serie A, per i movimenti che fa. Pisilli: "Non ho molte partite, però Frattesi mi impressionò molto, mi impressionò l'intensità a cui andava".

13:49

Pisilli: "Ecco su cosa devo migliorare"

"Devo continuare a migliorare nei contrasti fisici, devo mettere struttura e ci sto lavorando. Lo studio? La mia famiglia ci tiene moltissimo, è importante. Studio Scienze della comunicazione, il giornalismo è un mondo che mi affascino ma preferisco giocare (ride, ndr)".

13:46

Pisilli: "Sogno il Mondiale". Maldini: "Grazie Nesta"

Pisilli: "Giocare un Mondiale è un sogno e un obiettivo, vedremo se sarà possibile, me lo auguro con tutto me stesso". Maldini: "Palladino mi ha aiutato a credere in me stesso. Nesta? Mi trovo bene anche con lui, è bello avere un mister così, che ti parla e sprona".

13:44

Pisilli: "Vorrei farei un'intera carriera nella Roma"

"Mi fanno piacere le parole di Frattesi, è fortissimo. La Roma? Sono un tifoso, mi piacerebbe fare un'intera carriera lì, ma è presto".

13:43

Maldini e Pisilli sugli idoli

Maldini: "Kakà era il mio idolo, mi piaceva vederlo, non ho chiesto a papà come fregare i difensori". Pisilli: "Mi piace vedere il calcio e le partite, cerco di imparare da tutti nel mio ruolo".

13:41

Pisilli: "Darò tutto me stesso"

Maldini: "Chiamata al momento giusto? Sì, mi sento bene da tempo e la chiamata è arrivata nel momento perfetto. Sto bene in campo e con la squadra, è il momento. L'Italia ha una qualità incredibile, spero di dare una mano, sacrificandosi l'uno con l'altro". Pisilli: "La squadra è talemte forte che sarebbe irrispettoso dire di portare qualcosa in pi, ma comunque darò tutto me stesso per dimostrare di poter stare qui".

13:30

Tra poco l'inizio della conferenza stampa

Ancora qualche minuto di attesa e poi inizierà la conferenza stampa di Pisilli e Maldini.

13:13

Il calendario dell'Italia

L'Italia sarà impegnata il 10 e il 14 ottobre contro Belgio e Israele nella terza e quarta sfida del gruppo 2 della Lega A di Nations League.

13:00

L'elogio di Spalletti a Pisilli

"Pisilli? Mi sembra proprio un bel centrocampista. È bifasico, mi diceva De Rossi quando lo allenavo, nelle partitine fa sempre gol, è uno che ha frequenza, energia e merita di stare qui con noi", queste le belle parole spese da Spalletti in conferenza stampa sul centrocampista della Roma. LEGGI TUTTO

12:50

Tra poco Pisilli e Maldini in conferenza

L'inizio della conferenza stampa a Coverciano di Pisilli e Maldini, alla loro prima chiamata in Nazionale maggiore, è prevista per le ore 13:15.