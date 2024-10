Spalletti, che rischio nell’allenamento dell’Italia: tutta colpa di Retegui

L' Italia è pronta a sfidare il Belgio nella terza giornata del gruppo 2 di Nations League . Gli azzurri hanno disputato la consueta partitella in famiglia alla vigilia del match in programma domani, 10 ottobre, alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma .

Spalletti, pericolo scampato

Al termine di un'azione di gioco, interrotta, Spalletti ha rischiato di essere centrato in pieno da un tiro potente di Retegui. Il ct era posizionato di lato, sulla sinistra, rispetto alla porta difesa da Vicario quando, per correre a riprendere posizione dopo che il gioco era stato interrotta, l'attaccante dell'Atalanta ha concluso in maniera violenta: la palla è sibilata a lato, sfiorando Spalletti. Incidenti (sfiorati) del mestiere.