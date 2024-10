Italia, i nuovo pronti all'esordio? Spalletti si sbilancia: "Se sono qui..."

"Abbiamo bisogno di dare seguito a quello che abbiamo fatto a settembre, per questo domani dobbiamo vincere, anche se contro il Belgio non sarà facile". Così Luciano Spalletti al Tg 1 alla vigilia della terza giornata del gruppo 2 di Uefa Nations League .

Spalletti: "I quattro nuovi? Sono tutti pronti all'esordio"

Domani, 10 ottobre, alle 20:45, gli azzurri saranno impegnati all'Olimpico contro il Belgio: "Ho visto i giocatori talmente bene, prima della partenza per Roma da Coverciano, che posso dire di avere un gruppo molto interessante. Sprigionano tutti un'energia per dimostrare di essere al top. Chi dei quattro nuovi (Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini) è pronto per l'esordio? Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui".