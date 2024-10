Italia Spalletti diretta: segui la conferenza prima del Belgio LIVE

ROMA - Alla vigilia della partita contro il Belgio Luciano Spalletti presenta la sfida di Nations League dell'Italia in conferenza stampa: segui le sue parole in diretta .

20:14

Spalletti: "Al meglio siamo una grande squadra"

“Quarantamila spettatori all’Olimpico non sono pochi, noi lavoreremo quotidianamente non per dimenticare quello che è successo all’Europeo. Se riusciremo a dare il meglio di noi stessi noi diventeremo subito una grande squadra. Quella così lì è successa, abbiamo già parlato del dispiacere subito”.

19:57

Spalletti: "Mondiale un obbligo ma non un'ossessione"

"Mondiale un obbligo morale? Il mio obbligo assoluto morale è quello di fare benissimo ogni qual volta sono a Coverciano o anche a casa per pensare a come dare seguito a quello che stiamo vedendo adesso. Sentiamo come obbligo il Mondiale, è quello che ha determinato la nostra storia e fatto felice moltissime persone. Partecipare per noi è veramente importante, non deve diventare un'ossessione o una pressione, con questo gruppo dobbiamo fare delle esperienze, ma siamo sulla buona strada".

19:50

Spalletti: "Chi mette in discussione Pellegrini?"

"E' la partita dello spartiacque", ha detto Spalletti. Poi su Pellegrini: "Qualcuno chi? Chi lo mette in discussione? Io conosco bene Roma, è difficile essere sotto il tentativo di dare il massimo con quella maglia lì. Lui fa bene le cose, sia nell'Italia sia nella Roma".

19:46

Calafiori: "Premier? La porto in Nazionale"

Anche Calafiori in conferenza con il ct: "A Bologna mi sono sentito importante, ho un bel ricordo e un bel rapporto. La Premier è molto diversa dalla Serie A, è sempre meglio imparare a giocare con qualità diverse e ritmi diversi, possono aiutare la Nazionale in questo senso".

19:37

Spalletti su Calafiori

"Calafiori? La sua capacità sta nelle responsabilità che si prende, è già un calciatore esperto nonostante sia giovane. È sempre bene però un ordine di squadra, un equilibrio, intanto faccia bene quello che sa fare".

19:31

Spalletti: "Sono fiducioso per il futuro"

"Ho visto rafforzare le stesse cose da quelli che sono tornati, questo gruppo lascia ben sperare per il futuro, soprattutto sul modo di stare insieme ed essere amici. Sono fiducioso di quello che possono fare i ragazzi, sono carichi come l'ultima volta. Ho la sensazione che ho a che fare con ragazzi che vogliono far vedere di che pasta sono fatti".

19:26

Spalletti: "Gioca Pellegrini"

Spalletti: "Seconda punta o due punte? Cambia poco, abbiamo calciatori che sanno relazionarsi, vogliamo avere quella zona affollata, saper fare più cose. probabilmente in questo caso pellegrini ha la stessa possibilità di Raspadori di creare la superiorità di gestire meglio la partita. Inizierà Pellegrini"

19:22

Spalletti tra poco in diretta

Tra pochi minuti è atteso Spalletti in conferenza stampa.

19:04

Tedesco: "Italia? Ha cambiato, ma può farci male"

Tedesco: "Italia? Hanno cambiato sistema, usando il 3-5-2 e il 3-4-3. Non è una novità perché anche con la Croazia ha giocato a tre. Loro giocano in verticale, cambiano spesso gioco per trovare i quinti, che spesso vanno in area. Possono farci male, hanno iniziato benissimo vincendo due partite e sono in un buon momento".

18:53

Tedesco prima di Spalletti: "Abbiamo tanto talento"

Tedesco, il ct del Belgio, prima di Spalletti in conferenza: "L'Europeo non è andato come pensavamo, stiamo voltando pagina. Abbiamo tanti giovani promettenti e una generazione nuova piena di talenti. La tattica non è la cosa principale, a volte giochiamo con la difesa a 4 o a 5, dipende dai giocatori e dai principi".

18:40

A che ora parla Spalletti

Spalletti è atteso in sala stampa per dare il via alla conferenza che inizierà alle 19:15.