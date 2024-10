Schillaci, l’Olimpico omaggerà l’eroe di Italia ’90 prima della sfida con il Belgio

Schillaci, un'ultima Notte Magica all'Olimpico

Questo il comunicato: "Un’ultima ‘Notte Magica’ per l’eroe delle ‘Notti Magiche’. Domani alle 20.30, prima del fischio d’inizio di Italia-Belgio, lo Stadio Olimpico di Roma renderà omaggio a Totò Schillaci a tre settimane dalla sua scomparsa. Un doveroso tributo all’ex attaccante azzurro nello stadio dove 34 anni fa si era consacrato agli occhi del mondo. All’Olimpico aveva infatti realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno nel Mondiale di Italia ’90, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e l’ingresso di diritto nel gotha del calcio. Sarà emozionante l’ultimo saluto a Totò in occasione del pre-show organizzato dall’Area Revenue della FIGC: prima si spengeranno le luci dello stadio e i tifosi saranno chiamati ad accendere le torce dei propri smartphone. Sul maxischermo comparirà quindi il volto dell’ex attaccante della Nazionale, seguito da un video emozionale che ripercorrerà i gol e le esultanze di quell’indimenticabile Mondiale, mentre il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno infine delle fontane luminose. Luminose come gli occhi di Schillaci dopo un gol, uno sguardo spiritato che ha mandato in estati milioni di italiani diventando il simbolo delle ‘Notti Magiche’".