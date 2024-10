Caso ultras, Spalletti duro con Inzaghi: "Io so riattaccare il telefono"

ROMA - Come succede ogni volta in cui gioca la Nazionale, Spalletti in mattinata ha concesso la classica intervista “one to one” alla Rai. L’ultima domanda verteva sui rapporti allenatori-ultras e il caso che ha coinvolto Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter appena ascoltato dalla Procura di Milano che indaga sulle curve di San Siro. Ecco come ha risposto il commissario tecnico dell’Italia, che ha allenato il club nerazzurro tra il 2017 e il 2019: «Posso raccontare quanto ho vissuto io nell’esperienza di Milano. Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose. L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare e penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona».