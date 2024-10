Italia, Pisilli: "Contento per l'esordio in Nazionale. Sul rosso a Pellegrini..."

ROMA - "Esordire in Nazionale? È un sogno che si avvera per chi inizia a giocare da bambino. Farlo qui a Roma poi, con le persone che mi vogliono bene vicino, è stato qualcosa di speciale". Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ha parlato così ai microfoni di Raisport al termine della gara tra Italia e Belgio di Nations League, sua prima volta in maglia azzurra. "Cosa ho provato? Ho cercato di non pensare troppo e ho provato a dare il mio contributo - spiega il 20enne romano - perché non era il caso di entrare con la paura visto che era un momento dedicato della partita (dentro all'80' al posto di Tonali sul 2-2 ma con l'Italia in dieci, ndr). Sono contento che abbiamo difeso il risultato".