Pellegrini già rientrato a Roma dopo l'espulsione: sarà squalificato per Italia-Israele

Pellegrini rientra a Trigoria e salta Israele per squalifica

Lorenzo Pellegrini squalificato per Italia-Israele, in programma a Udine lunedì alle ore 20.45, a causa dell'espulsione maturata all'alba dell'intervallo del match con il Belgio. Un rosso che ha cambiato inevitabilmente il corso degli eventi, portando i Diavoli Rossi ad accorciare le distanze prima della fine della frazione e a giocare tutta la ripresa in superiorità numerica. Il gol-beffa di Trossard e un 2-2 che costringe gli uomini di Spalletti a masticare amaro, considerando il doppio vantaggio targato Cambiaso-Retegui. Serata da dimenticare per Pellegrini, che aveva sognato un altro tipo di partita davanti al pubblico dell'Olimpico. Ora, per lui, è tempo di rientrare a Trigoria e continuare allenarsi agli ordini di Juric, in vista di Roma-Inter, in scena domenica 20 ottobre alle ore 20.45.